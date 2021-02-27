



Bir yatırım aracı düşünün... Karşılığı yok, sahibi yok, merkezi yok ama 2 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Elon Musk'ın da yatırım yapmasıyla birlikte 44 bin dolardan 58 bin dolara çıkan Bitcoin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın sert şekilde eletirmesi sonucu 41 bin dolara geriledi. Şimdi ellerindeki son koz da kullanılmak üzere ortaya atıldı. Coinbase'in ilk halka arz dosyaları, eğer Bitcoin'in esrarengiz mucidi Satoshi Nakamoto'nun kimliği ortaya çıkarsa bunun kripto para biriminin fiyatında büyük değişimlere yol açacağı iddiası ortaya atıldı. Sözde Satoshi Nakamoto'nun özde olacağı açıklanınca, Bitcoin'in 500 bin doları görebileceği konuşulmaya başlandı. Ancak uzmanlar Bitcoin'in çok tehlikeli olduğu ve bir saat içinde 1 cent'e düşebileceğini söyledi.