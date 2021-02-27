Hedef yüzde 50 büyüme

5'inci yılını kutlayan"Katılım finans sektörünün merkezi olma yönünde ciddi atılımları bulunan Türkiye, bu konuda önemli avantajlara sahip" dedida "Hedefimiz sene sonunda hemen her kalemdebandında bir büyüme yakalamak" diye konuştu.çiftçi vebalıkçılar için yaklaşıkdesteködemelerine başladıklarınıaçıkladı. Pakdemirli,"Hububat-baklagil-danemısır desteği kapsamında9 bin 824 üreticimize60 milyon 719 bin 827,sertifikalı tohum kullanımdesteği kapsamında ise66 bin 128 üreticimize78 milyon 606 bin 301lira ödeme yapacağız. 46bin 192 balon balığı için230 bin 960 lira desteködemesi olacak" dedi.ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. UKOME ticari taksilerde yaş sınırını değiştirdi. Otomobillerin taksiye dönüştürülmesi için 1 yaş olan sınır, 0-2 yaş aralığına getirildi. Böylece İstanbul'da artık daha eski otomobiller de taksi olabilecek.