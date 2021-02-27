Hedef yüzde 50 büyüme

Sektördeki 5'inci yılını kutlayan Vakıf Katılım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Katılım finans sektörünün merkezi olma yönünde ciddi atılımları bulunan Türkiye, bu konuda önemli avantajlara sahip" dedi.
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş da "Hedefimiz sene sonunda hemen her kalemde yüzde 40-50 bandında bir büyüme yakalamak" diye konuştu.
ÜRETİCİLERE 140 MİLYON TL
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi ve balıkçılar için yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerine başladıklarını açıkladı. Pakdemirli, "Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticimize 60 milyon 719 bin 827, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticimize 78 milyon 606 bin 301 lira ödeme yapacağız. 46 bin 192 balon balığı için 230 bin 960 lira destek ödemesi olacak" dedi.
TAKSİLER YAŞLANIYOR
İstanbul'da ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. UKOME ticari taksilerde yaş sınırını değiştirdi. Otomobillerin taksiye dönüştürülmesi için 1 yaş olan sınır, 0-2 yaş aralığına getirildi. Böylece İstanbul'da artık daha eski otomobiller de taksi olabilecek.
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş da "Hedefimiz sene sonunda hemen her kalemde yüzde 40-50 bandında bir büyüme yakalamak" diye konuştu.
ÜRETİCİLERE 140 MİLYON TL
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi ve balıkçılar için yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerine başladıklarını açıkladı. Pakdemirli, "Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticimize 60 milyon 719 bin 827, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticimize 78 milyon 606 bin 301 lira ödeme yapacağız. 46 bin 192 balon balığı için 230 bin 960 lira destek ödemesi olacak" dedi.
TAKSİLER YAŞLANIYOR
İstanbul'da ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. UKOME ticari taksilerde yaş sınırını değiştirdi. Otomobillerin taksiye dönüştürülmesi için 1 yaş olan sınır, 0-2 yaş aralığına getirildi. Böylece İstanbul'da artık daha eski otomobiller de taksi olabilecek.