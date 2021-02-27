BİM 2 Mart Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi gelecek haftaki fırsatları değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bakım ve makyaj ürünlerin ön planda yer aldığı kataloğda Rituel De Beaute Bubble Temizleme Pedi, Rituel De Beaute Oksijen Bubble Maske, Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası, Naturalove 2'li Siyah Nokta Temizleyici Fırça gibi diğer fırsatlar bulunuyor. İşte BİM 2 Mart Salı aktüel kataloğu

BİM 2 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

Naturalove Yüz Buhar Aleti

• Gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma

• 2 kademeli güç ayarı

• Led güç göstergesi