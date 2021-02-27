Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.02.2021 16:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2021 16:18
    ABONE OL

    nda 2 rafta dev sürpriz! Bakım ve makyaj ürünlerinde yüzde 15'e ulaşan indirim!

    nda 2 rafta dev sürpriz merak konusu oluyor. 'de gelecek hafta Naturalove Çelik Toplu Masaj Aleti, Naturalove 2’li Siyah Nokta Temizleyici Fırça, Eeose Kaş Kirpik Serumu, Angie Kadın Parfüm Edp, Naturalove Led’li Cımbız, Missi Ahşap Kaideli Kokulu Taş, Golden Rose Matte Ink Likit Ruj, Gedik Piliç Dondurulmuş Çıtır Piliç Topları, La Diva Katı Sabun Süt Serisi, Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri ve Yelken Trakya Eski Kaşar ürünleri talep görecek.

    takvim.com.tr
    BİM 2 Mart Salı aktüel kataloğunda 2 rafta dev sürpriz!

    BİM 2 Mart Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi gelecek haftaki fırsatları değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bakım ve makyaj ürünlerin ön planda yer aldığı kataloğda Rituel De Beaute Bubble Temizleme Pedi, Rituel De Beaute Oksijen Bubble Maske, Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası, Naturalove 2'li Siyah Nokta Temizleyici Fırça gibi diğer fırsatlar bulunuyor. İşte BİM 2 Mart Salı aktüel kataloğu

    BİM 2 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Naturalove Yüz Buhar Aleti
    • Gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma
    • 2 kademeli güç ayarı
    • Led güç göstergesi

    Naturalove
    Mermer Desenli Takı Standı

    Naturalove
    Led'li Cımbız
    • Paslanmaz çelikten üretilmiştir
    • 3 adet ag3 mini saat pili ile çalışır

        Cire Aseptine
        Soft El Kremi
        • 200 ml

        Mediwell
        2'li Dudak Balmı

        Green World
        Sprey Limon Kolonyası
        • 250 ml

            Bahçıvan
            Rende Mozzarella Peyniri
            • 200 g

            Bahçıvan
            Labne Peynir
            • 2x200 g

            Aytaç
            Fıstıklı Hindi Baton Salam
            • 225 g
                Haberler Ekonomi BİM 2 Mart Salı aktüel kataloğunda 2 rafta dev sürpriz! Bakım ve makyaj ürünlerinde yüzde 15'e ulaşan indirim!