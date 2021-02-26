

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaların ardından bir de çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum açıklama yapmış ve 100 bin konut satışı olacağını duyurmuştu. Açıklaması sırasında dar gelirli olan aileler de ev sahibi olabilsin diye tam 100 bin kişinin faydalanacak olduğunu bu konutların 81 ilde de yer alacağını dile getirmişti.

TOKİ konut satış başvuru şartları belli oldu. Bu şartlara uygun olan vatandaşlar anlık olarak başvuru yapabilecek ve bu fırsatlardan yararlanma şanslarının sahibi olacaklar. Bunlar;TC vatandaşı olmak

Başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

Başvuru yapanların en az 25 yaşında olması

Aylık hane gelir miktarı İstanbul sınırlarında 3100 TL, diğer illerde 2600 TL olması

Kişilerin eşlerinin, kendilerinin ya da çocuklarının üzerine kayıtlı konut olmaması