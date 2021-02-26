TOKİ'den müjdeli haberler gelirken 2021 yılında da hız kesmeden konut satışlarının devam edeceği ve bu sene konut projeleri kapsamında 100 bine adeta varılacak olduğu açıklandı. TOKİ Başkanlığı 2021 yılında Türkiye geneli tüm şehirlerde 100 bin ucuz konut için başvuru toplayacak. Alt gelir grubunda bulunan vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu konut satışlarına başvuru yapacak olan vatandaşlar için başvuru tarihleri... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaların ardından bir de çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum açıklama yapmış ve 100 bin konut satışı olacağını duyurmuştu. Açıklaması sırasında dar gelirli olan aileler de ev sahibi olabilsin diye tam 100 bin kişinin faydalanacak olduğunu bu konutların 81 ilde de yer alacağını dile getirmişti.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaların ardından bir de çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum açıklama yapmış ve 100 bin konut satışı olacağını duyurmuştu. Açıklaması sırasında dar gelirli olan aileler de ev sahibi olabilsin diye tam 100 bin kişinin faydalanacak olduğunu bu konutların 81 ilde de yer alacağını dile getirmişti.
TOKİ konut satış başvuru şartları belli oldu. Bu şartlara uygun olan vatandaşlar anlık olarak başvuru yapabilecek ve bu fırsatlardan yararlanma şanslarının sahibi olacaklar. Bunlar;TC vatandaşı olmak
Başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak
Başvuru yapanların en az 25 yaşında olması
Aylık hane gelir miktarı İstanbul sınırlarında 3100 TL, diğer illerde 2600 TL olması
Kişilerin eşlerinin, kendilerinin ya da çocuklarının üzerine kayıtlı konut olmaması
2021 TOKİ SOSYAL KONUT PROJELERİ
2021 yılında da aynı şekilde sosyal konut inşa edecek olan TOKİ Başkanlığı vatandaşlardan başvuru toplayacak.
Başvuru dönemini kaçırmak istemeyen vatandaşlar TOKİ'nin ilan edeceği tarihi araştırıyorlar. 2021 yılı TOKİ 100 bin sosyal konut projesi adına henüz resmi açıklama gelmedi. Ancak 2020 yılı başvuru dönemine bakıldığında, 2021 yılı başvuru sürecinin de aynı olması bekleniyor. Bu kapsamda TOKİ Başkanlığı'nın Aralık ile Ocak ayının bir bölümünü kapsayan süreçte başvuruları toplaması bekleniyor.
Başvuru işlemleri Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 2+1 daireler için 1000 TL, 3+1 daireler için 1500 TL başvuru ücreti yatırılması ile yapılıyor. Başvuru kua çekilişleri Şubat döneminde başlıyor. Kurada ismi çıkmayan vatandaşların ödemiş oldukları başvuru ücretleri ise iade ediliyor.