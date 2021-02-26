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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 08:49
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    • 26.02.2021 08:49
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    ’den son dakika büyük müjde! nda tam 100 bin konut satışa çıkarılacak! Başvuru tarihi ve ayrıntıları belli oldu…

    nda Türkiye geneli tüm şehirlerde 100 bin ucuz konut için başvuru toplayacak. Alt gelir grubunda bulunan vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu konut satışlarına başvuru yapacak olan vatandaşlar için başvuru tarihleri oldukça merak ediliyor. tarafından müjdeli haberler gelirken 2021 yılında da hız kesmeden konut satışlarının devam edeceği ve bu yıl konut projeleri kapsamında 100 bin adeta varılacak olduğu açıklandı. 2020 Ocak ayından bu yana kadar alınan 100 bin TOKİ konut için başvurular başlamıştı. Peki, bu yıl ne zaman başvurular başlayacak merakla bekleniyor. Bu zorlu günlerde ucuz konut almak için neler yapmak gerekiyor?

    takvim.com.tr
    TOKİ’den son dakika büyük müjde! Başvuru tarihi ve ayrıntıları belli oldu…

    TOKİ'den müjdeli haberler gelirken 2021 yılında da hız kesmeden konut satışlarının devam edeceği ve bu sene konut projeleri kapsamında 100 bine adeta varılacak olduğu açıklandı. TOKİ Başkanlığı 2021 yılında Türkiye geneli tüm şehirlerde 100 bin ucuz konut için başvuru toplayacak. Alt gelir grubunda bulunan vatandaşlar için gerçekleştirilecek bu konut satışlarına başvuru yapacak olan vatandaşlar için başvuru tarihleri... Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaların ardından bir de çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum açıklama yapmış ve 100 bin konut satışı olacağını duyurmuştu. Açıklaması sırasında dar gelirli olan aileler de ev sahibi olabilsin diye tam 100 bin kişinin faydalanacak olduğunu bu konutların 81 ilde de yer alacağını dile getirmişti.


    BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından gelen açıklamaların ardından bir de çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum açıklama yapmış ve 100 bin konut satışı olacağını duyurmuştu. Açıklaması sırasında dar gelirli olan aileler de ev sahibi olabilsin diye tam 100 bin kişinin faydalanacak olduğunu bu konutların 81 ilde de yer alacağını dile getirmişti.

    TOKİ konut satış başvuru şartları belli oldu. Bu şartlara uygun olan vatandaşlar anlık olarak başvuru yapabilecek ve bu fırsatlardan yararlanma şanslarının sahibi olacaklar. Bunlar;TC vatandaşı olmak

    Başvuru yapılacak ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak

    Başvuru yapanların en az 25 yaşında olması

    Aylık hane gelir miktarı İstanbul sınırlarında 3100 TL, diğer illerde 2600 TL olması

    Kişilerin eşlerinin, kendilerinin ya da çocuklarının üzerine kayıtlı konut olmaması

    2021 TOKİ SOSYAL KONUT PROJELERİ

    2021 yılında da aynı şekilde sosyal konut inşa edecek olan TOKİ Başkanlığı vatandaşlardan başvuru toplayacak.

    Başvuru dönemini kaçırmak istemeyen vatandaşlar TOKİ'nin ilan edeceği tarihi araştırıyorlar. 2021 yılı TOKİ 100 bin sosyal konut projesi adına henüz resmi açıklama gelmedi. Ancak 2020 yılı başvuru dönemine bakıldığında, 2021 yılı başvuru sürecinin de aynı olması bekleniyor. Bu kapsamda TOKİ Başkanlığı'nın Aralık ile Ocak ayının bir bölümünü kapsayan süreçte başvuruları toplaması bekleniyor.

    Başvuru işlemleri Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 2+1 daireler için 1000 TL, 3+1 daireler için 1500 TL başvuru ücreti yatırılması ile yapılıyor. Başvuru kua çekilişleri Şubat döneminde başlıyor. Kurada ismi çıkmayan vatandaşların ödemiş oldukları başvuru ücretleri ise iade ediliyor.

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN AVANTAJLARI NELER?

        TOKİ sosyal konut projesine başvuruda bulunacak vatandaşlar, başvurularının onaylanması durumunda kolay ödeme yöntemleri ile ev sahibi olabilecekler. TOKİ Başkanlığı sosyal konut projelerinde düşük taksit tutarı ve düşük peşlinat ödemesi sunuyor. Ödemeler ise 240 ay yani 20 yıl vadeli oluyor. Vatandaşlar kira öder gibi kendi evlerini alıyorlar.
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        Haberler Ekonomi TOKİ’den son dakika büyük müjde! 2021 yılında tam 100 bin konut satışa çıkarılacak! Başvuru tarihi ve ayrıntıları belli oldu…