Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs altın fiyatlarının zirveye çıkmasına neden oldu. Sosyolojik durumlardan etkilenen altın 2020 yılında tarihi rekorlar kırdı.
Koronavirüs aşısının bulunmasının ardından altın fiyatlarındaki düşüş 2021 yılında dip seviyeye geldi. Altın 2021 yılının ikinci ayına da kayıpla kapatmaya hazırlanırken yatırımcılar "altın daha da yükselir mi, altın fiyatları düşer mi" sorusuna cevap arıyor.
Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşten ve dolar/TL'deki yükselişten dolayı baskılanmış ve sıkışmış durumda. Gram altın bu durumdan etkilenerek hafta başından bu yana yatırımcısına yüzde 6'yı geçen 20 TL kar sağladı.