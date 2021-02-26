Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşten ve dolar/TL'deki yükselişten dolayı baskılanmış ve sıkışmış durumda. Gram altın bu durumdan etkilenerek hafta başından bu yana yatırımcısına yüzde 6'yı geçen 20 TL kar sağladı.