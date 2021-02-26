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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 17:23
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    • 26.02.2021 17:29
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    Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? ? Uzman isimlerden iki farklı tahmin!

    sürecinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına tarihi düşüşle girince yatırımcılarını şoka uğrattı. Güvenli liman yatırımcıları “altın fiyatları düşecek mi?” “?” “altın fiyatları yükselecek mi?” gibi birçok sorunun yanıtını arıyor. Altın hafta başından bu yana 20 TL yükselirken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte uzman isimlerden

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs altın fiyatlarının zirveye çıkmasına neden oldu. Sosyolojik durumlardan etkilenen altın 2020 yılında tarihi rekorlar kırdı.

    Koronavirüs aşısının bulunmasının ardından altın fiyatlarındaki düşüş 2021 yılında dip seviyeye geldi. Altın 2021 yılının ikinci ayına da kayıpla kapatmaya hazırlanırken yatırımcılar "altın daha da yükselir mi, altın fiyatları düşer mi" sorusuna cevap arıyor.

    Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşten ve dolar/TL'deki yükselişten dolayı baskılanmış ve sıkışmış durumda. Gram altın bu durumdan etkilenerek hafta başından bu yana yatırımcısına yüzde 6'yı geçen 20 TL kar sağladı.

        GRAM ALTINDA 440 SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR
        Dinamik Menkul'un yaptığı güncel altın yorumunda gram altında 440,33 TL seviyesinin direnç olabileceği açıklandı. İşte Dinamik Menkul'un açıklaması;

        "Kurların sert yükselişinden etkilenen Gram Altın, 416,91 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Ancak, bu seviyenin altında
        4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 395,16 olacaktır. Aksi bir durumda, 416,91 seviyesini aşması halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelecektir.

        ALTININ GÖRÜNÜMÜ ZAYIF
        Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen ABD Doları ile beraber son 2 günde yüzde 2'den fazla değer kaybederek TSİ 08:31'de 1.765 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları, hafta başından bu yana yüzde 0,89 civarında düşüş kaydederken Şubat ayını yüzde 4'ten fazla kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Altın, Ocak ayını yüzde 2,67 kayıpla kapatarak 2013'ten sonra en kötü yıl başlangıç performanslarından birini sergilemişti.

        Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın yorumunda, ons altının teknik görünümünde haftalardır değişen bir şeyin olmadığını belirterek tekrar zayıf bölgede olduğunu vurguladı. Baştürk, ons altının 1.756 dolar seviyesinin genel görümünün zayıf olduğunu açıkladı.

            "ALTIN HAFTAYA GÜÇLÜ TOPARLANACAK"
            Ons altın 2 bin dolar seviyelerindeyken bu fiyatlardan gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar, gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki yükselişten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, altının tekrar güç toplayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı; "Altın tekrar 1765 destek bölgesine geldi.

            Mevcut dalgalanma enflasyon beklentisini arttırmaya başladığında altın güçlü toparlayacaktır. Haftaya toparlanma bekliyorum. Teşvik konusu asgari ücretin artışının pakete eklenememesi nedeniyle gecikiyor." dedi.

            GRAM ALTIN TEKRAR 400 TL'NİN ALTINA DÜŞEBİLİR
            Meksa Yatırım'ın yaptığı güncel altın beklentisinde gram altının tekrar 400 TL'nin altına düşebileceği ihtimali şöyle açıklandı;

            "Gram Altın, ons tarafındaki düşüşe rağmen, USDTRY tarafındaki yukarı tepki sebebiyle, 411 direnci üzerinde tutundu ve 421 ve 424 dirençlerimize ulaştı. Bugün de 411 kısa vadeli ilk kritik destek konumunda.
                Haberler Ekonomi Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimlerden iki farklı tahmin!