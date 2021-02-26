Koru Sigorta ürün çeşitliliği ile fark yaratacak

KORU Sigorta Satış ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, 2020 yılını yüzde 49 büyüme ile tamamladıklarını hatırlatarak, 2021 içerisinde de önceki yıllarda olduğu gibi birçok yeniliği sektöre sunacaklarını söyledi. Koru Sigorta'nın 'bakan değil gören' bir şirket olma ilkesi doğrultusunda aldığı aksiyonlar ile başarılı bir grafik çizdiğine dikkat çeken Tabakoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Pandemi gibi zorlu bir dönemde de markamıza inanan ve bizi destekleyen acentelerimiz, bu başarıda en önemli gücümüz oldu. Üretim bazında büyürken hayata geçirdiğimiz kampanyalar ve yeni ürünler ile acentelerimizin bu süreci en az kayıpla atlatması için çalıştık. 2020 yılında pazar payını yüzde 0.19 büyüten ve önemli bir prim artışı sağlayan şirketimizin, 2021 yılına da hızlı bir giriş yapması için tüm planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da aldığımız ve alacağımız tüm kararların merkezinde, acentelerimiz ile ailemize katılacak yeni satış kanallarımız yerini alacak. 2021 yılında, özellikle kasko branşındaki ürün çeşitliliğimiz ve uygulamaya aldığımız yeni kasko tarifemizin fark yaratacağını düşünüyoruz. Bu yılın kasko branşında hem acentelerimiz hem de şirketimiz adına önemli büyüme kaydedeceğimiz bir yıl olacağına inanıyoruz."