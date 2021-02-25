Sabancı Holding, 2020'de yüzde 26 artışla 4 milyar 768 milyon lira net kâr elde etti. Bu dönemde banka dışı kombine gelirlerde yüzde 17 büyüme görülürken; 2019 yıl sonu itibarıyla 56 milyar 370 milyon lira olan banka dışı gelirler, 2020 yıl sonu itibarıyla 65 milyar 980 milyon liraya yükseldi. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6'ya ulaştı. 'Yeni ekonominin' Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13'e yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.