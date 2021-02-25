EFT TALEBİ İLE ŞANSINIZI ARTTIRABİLİRSİNİZ

Borç transferi konusunda bankalar sizin alacağınız kredi ile gerçekten diğer borçlarınızı ödeyip ödemeyeceğinizden emin olmak ister. Bu yüzden başvuru esnasında ikna edici bir tutum içinde olmanız son derece önemli. Başvurunuza ekleyeceğiniz gelir belgenizin yanı sıra aynı evde yaşadığınız diğer kişilerin gelir belgeleri ve varsa tapularınız bu süreçte size fayda sağlayacaktır.

Bazı bankalar, diğer bankalara olan ödemeleri bizzat kendileri EFT yoluyla gerçekleştirmek ister. Bu teklifi kendiniz sunarak bankanın başvurunuzu olumlu değerlendirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Aylık kredi taksidi ödemelerinizin toplam tutarı belgelenebilir gelirinizin %50'sini geçmiyorsa ve yeni bir kredi daha alma olanağınız varsa borç transferine gerek kalmadan kendiniz yeni bir kredi başvurusu yapıp tüm kredi borçlarınızı ödeyerek borcunuzu tek bir krediye düşürebilirsiniz. Ayrıca borcunu ödemeyenlerin başvurabileceği bir diğer yöntem de yapılandırma. Borç transferi gerçekleştiremiyorsanız ya da yeni kredi alamıyorsanız kredi yapılandırma olanaklarından da faydalanabilirsiniz.