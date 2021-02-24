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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 08:14
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    • 25.02.2021 08:14
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    Toplamda yüzlerce lira alabilirsiniz! ı kaç TL? Verilmeye başlandı bile

    Çocuğu olanlar bu fırsatı kaçırmayacak! Toplamda yüzlerce lira alabilirsiniz! 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre evli olan devlet memurlarına ı ödeneği verilir. Eşi çalışmayan ve çocuğu olan bir memur ile aynı derece ve kademede olmasına rağmen bekar bir memurun maaşları aynı olmuyor. Peki ne kadar? Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

    takvim.com.tr
    Çocuğu olanlar bu fırsatı kaçırmayacak! Toplamda yüzlerce lira alabilirsiniz!

    Evli olan devlet memurlarına aile dayanağı tahsisatı verilir. Bu yardım, memurun her ne biçimde olursa olsun çıkar karşılığı çalışmayan veya rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge sayısının 72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı aylık katsayısı ile çarpılması neticeyi elde edilecek ölçü üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.

    AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

    1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

    2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

    3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

    4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

    AİLE YARDIMI KİMLERE ÖDENMEZ

    1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,

    2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

    3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

    4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.

        2021 AİLE YARDIMI NE KADAR?

        SGK kaydı olmayan, çalışmayan eşi olan bir devlet memurunun maaşında, Aile Yardımı adı altında 2021 yılında 376,83 TL ilave bulunuyor.

        DÖNEMİ TUTAR

        01.01.2021– 30.06.2021 357,75 TL

        2021 ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

        Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

        DÖNEMİ TUTAR

        01.01.2021–30.06.2021 71,55 TL

        72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.

        72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.

        En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.

        En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.

        DOĞUM İZİN PARASI 2021

        Doğum izin parası normal doğumlar (ikiz, üçüz bebek bekleyenler dışında tek çocuk) için doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak 16 haftadır. Bu 16 haftalık doğum izni parası işveren tarafından değil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanır. Ödemeler çalışma hayatında yer alan kadının maaşı üzerinden günlük hesaplama formülü ile bulunur. Doğum izni parası almak için ise bazı koşullar bulunmakta.

        Doğum izin parası almak için mevzuatta yer alan başvuru koşulları; Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, Doğum olayının gerçekleşmiş olması, İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi ve bir diğer koşul doğum izin sürecinde çalışılmaması.
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        Haberler Ekonomi Toplamda yüzlerce lira alabilirsiniz! 2021 aile yardımı kaç TL? Verilmeye başlandı bile