DOĞUM İZİN PARASI 2021

Doğum izin parası normal doğumlar (ikiz, üçüz bebek bekleyenler dışında tek çocuk) için doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak 16 haftadır. Bu 16 haftalık doğum izni parası işveren tarafından değil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanır. Ödemeler çalışma hayatında yer alan kadının maaşı üzerinden günlük hesaplama formülü ile bulunur. Doğum izni parası almak için ise bazı koşullar bulunmakta.

Doğum izin parası almak için mevzuatta yer alan başvuru koşulları; Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, Doğum olayının gerçekleşmiş olması, İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi ve bir diğer koşul doğum izin sürecinde çalışılmaması.