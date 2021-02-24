Evli olan devlet memurlarına aile dayanağı tahsisatı verilir. Bu yardım, memurun her ne biçimde olursa olsun çıkar karşılığı çalışmayan veya rastgele bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge sayısının 72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı aylık katsayısı ile çarpılması neticeyi elde edilecek ölçü üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.
AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.
AİLE YARDIMI KİMLERE ÖDENMEZ
1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,
2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.