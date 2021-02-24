Her bütçeye uygun! 2021 satılık tek katlı prefabrik ev fiyatları! 75 metrekare 2+1, 100 metrekare 3+1 prefabrik ev fiyatları kaç TL?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şehir merkezlerinden uzak doğal yaşama ilgiyi artırırken ahşap ve prefabrik evlere talebi artırdı. Sahip oldukları arazilerinde inşaatla uğraşmak istemeyen vatandaşlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir hafta içerisinde, talebe göre hazırlanıp montajı yapılabilen prefabrik evleri tercih etmeye başladı. Bu dönemde bir diğer artış ise ev yapımında oldu. Vatandaşlar kendilerine ait olan bahçelerine, arsalarına yada köylerine yapmak istediler. Bu istekleri için çok yüksek rakamlar ayırmak istemeyen vatandaşların ilk tercihleri prefabrik evler oldu. Peki, 2021 satılık tek katlı prefabrik evlerin fiyatları ne kadar? İşte metrekaresine göre güncel prefabrik ev fiyatları...
TEK KATLI PREFABRİK EV MODELLERİ!
Klasik betonarme evlerden ayırt etmesi neredeyse imkansız olan bu model, ayrıca depreme dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. İç ve dış mimarisinin yanında aydınlatma sistemleri, elektrik, su gibi tesisatları da oldukça profesyonel olan bu evler, yeterli peyzaj alanına yer ayırabilmeniz açısından da makul görünüyor. Minimal yaşam trendine geçiş yaptığımız bu günlerde, zevkinize göre tasarlayabileceğiniz prefabrikler iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
2021 GÜNCEL PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?
Prefabrik ev fiyatlarında belli bir fiyat skalası yoktur. Bu evin büyük olması, iki katlı veya tek katlı olması, daha küçük yada ortalama bir ev boyutunda olması fiyatlar için en önemli etmenlerdir. Prefabrik ev fiyatları için en önemli etmenlerin başında kullanılacak malzemelerin kalitesi gelir.
Genel olarak prefabrik ev fiyatları ortalama 55.000 TL'den başlayıp 500.000 TL'ye kadar uzanmaktadır. 2021 Şubat ayı 2+1 şeklinde 55 metrekare prefabrik evler ortalama 70 bin TL civarında satışa sunulmuştur. Metrekare 75 olursa evin fiyatı 85 bin TL dolaylarında olur.