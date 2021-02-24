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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 14:45
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    • 24.02.2021 14:45
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    Her bütçeye uygun! 2021 satılık tek katlı prefabrik ev fiyatları! 75 metrekare 2+1, 100 metrekare 3+1 prefabrik ev fiyatları kaç TL?

    , metropol şehirlerin ve gündelik yaşamın yoğunluğundan sıkılanlara uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle koronavirüs salgınında daha uzun süre evde vakit geçirilmesi, çalışma hayatının ev ortamına taşınmış olması nedeniyle vatandaşlar bahçeli evlere yönelmeye başladı. Salgının başından beri nda önemli bir artış yaşandı. Görünümü tipik bir villayı andıran bu evler, kaliteli mimarı yapısı ve uygun bütçesi sayesinde birçok arsa sahibinin de yeni gözdesi. Peki, ? İşte ...

    takvim.com.tr
    2021 satılık tek katlı prefabrik ev fiyatları! Bütçeye uygun...

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şehir merkezlerinden uzak doğal yaşama ilgiyi artırırken ahşap ve prefabrik evlere talebi artırdı. Sahip oldukları arazilerinde inşaatla uğraşmak istemeyen vatandaşlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir hafta içerisinde, talebe göre hazırlanıp montajı yapılabilen prefabrik evleri tercih etmeye başladı. Bu dönemde bir diğer artış ise ev yapımında oldu. Vatandaşlar kendilerine ait olan bahçelerine, arsalarına yada köylerine yapmak istediler. Bu istekleri için çok yüksek rakamlar ayırmak istemeyen vatandaşların ilk tercihleri prefabrik evler oldu. Peki, 2021 satılık tek katlı prefabrik evlerin fiyatları ne kadar? İşte metrekaresine göre güncel prefabrik ev fiyatları...

    TEK KATLI PREFABRİK EV MODELLERİ!

    Klasik betonarme evlerden ayırt etmesi neredeyse imkansız olan bu model, ayrıca depreme dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. İç ve dış mimarisinin yanında aydınlatma sistemleri, elektrik, su gibi tesisatları da oldukça profesyonel olan bu evler, yeterli peyzaj alanına yer ayırabilmeniz açısından da makul görünüyor. Minimal yaşam trendine geçiş yaptığımız bu günlerde, zevkinize göre tasarlayabileceğiniz prefabrikler iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

    2021 GÜNCEL PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

    Prefabrik ev fiyatlarında belli bir fiyat skalası yoktur. Bu evin büyük olması, iki katlı veya tek katlı olması, daha küçük yada ortalama bir ev boyutunda olması fiyatlar için en önemli etmenlerdir. Prefabrik ev fiyatları için en önemli etmenlerin başında kullanılacak malzemelerin kalitesi gelir.

    Genel olarak prefabrik ev fiyatları ortalama 55.000 TL'den başlayıp 500.000 TL'ye kadar uzanmaktadır. 2021 Şubat ayı 2+1 şeklinde 55 metrekare prefabrik evler ortalama 70 bin TL civarında satışa sunulmuştur. Metrekare 75 olursa evin fiyatı 85 bin TL dolaylarında olur.



        3+1 daire şeklinde prefabrik ev isteyenler için 85 metrekare evin fiyatı ortalama 90, 95 bin TL seviyesinde, 120 metrekare evin fiyatı ise 115 bin TL civarında yer alıyor.

        Pandemi sürecinin öncesinde belli bir oranda satılan prefabrik evler pandemi ile birlikte daha bilinir hale geldi. Vatandaşlar özellikle belli süreli kullanımlar için prefabrik evleri tercih ederken burada en önemli etmenlerden birisi de maliyettir.

        EV FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

        Evin büyüklüğü, prefabrik ev fiyatlarına etki eden ilk faktördür. Yapının katı arttıkça fiyatı yükselir. Ev için kullanılan malzeme, ev fiyatlarını doğrudan etkiler. Örneğin çelik konstrüksiyon uzun ömürlü prefabrik evlerde fiyatlar daha da artar.

        PREFABRİK EV FİYATLARI DAHA UCUZ

        Prefabrik ev almak isteyen vatandaşlar için ev fiyatları daha ucuzdur. Çok sayıda etmene bağlı olarak değişen prefabrik ev fiyatlarında en önemli husus evin büyüklüğüdür. Prefabrik evlerin büyüklüklerinin artması durumunda maliyetlerde artar. Ev fiyatlarında en önemli değişim ise bu alanda olur.

        Prefabrik evler ortalama 45 metrekareden başlar ve talep edilen ölçüye kadar çıkabilir. Fiyatlar küçük yapılarda çok uygun olurken evin büyüklüğünün artması fiyatları yükseltir. Evin fiyatını etkileyen bir diğer önemli etmen ise kullanılan malzemenin türü. Çok çeşitli bir seçim yelpazesine sahip olan prefabrik ev modelleri müşterilere oldukça geniş seçenekler sunuyor. Malzemenin kalitesi arttıkça yine fiyat yükselir.

        Prefabrik evler Türkiye'de ilk olarak büyük depremlerden sonra gündeme gelmiş ve depremde evini kaybeden vatandaşlar için tek katlı, geçici olarak devlet tarafından inşa edilmiştir. Özellikle yurt dışında oldukça yaygın olan prefabrik evler kısa sürede ve pratik bir şekilde inşa edilebiliyor. Yaklaşık 50 yıla kadar ömrü olan prefabrik evlerde hazır malzemelerin yanı sıra çelik ve çimento gibi inşaatın olmazsa olmaz malzemeleri de kullanılıyor. İsteğe göre prefabrik evlere ses ve ısı yalıtım da yapılır.

        Günümüzde Türkiye'de de oldukça yaygınlaşmaya başlayan prefabrik evlerinin tercih edilmesin en önemli nedenlerinden biri az maliyetli olması ve kısa sürede yapılabilmesidir.

        PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI NEDİR?

        Prefabrik evlerin en önemli ve tercih edilmesine neden olan özelliklerinden biri zaman ve nakitten tasarruf imkanının olmasıdır. Malzemeleri esnek olan prefabrik evler depreme de dayanıklıdır.

        Herkesin kendi zevkine ve istediğine göre özgür bir yelpaze kapsamında inşa edilebilen prefabrik evlerde çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir faktör de bulunmuyor. Ayrıca kullanışlı oabilen parçalarda isteğe göre daha sonra da yer değiştirilebiliyor. Prefabrik yapıların bir diğer avantajı ise sökülüp başka bir yere yeniden kurulabilmesidir.

            PREFABRİK EV GÜVENİLİR Mİ, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

            Prefabrik ev modellerinde iç ve dış panelleri arasında köpük tercih edilir. Bu sayede yalıtım sağlanmış olmaktadır. Şehir merkezlerinde bulunan betonarme yapılardan farkı, kendi zemininin üzerine kurulu olan yapı tipidir. Prefabrik evler, şehrin sesinden ve kalabalığından yorulmuş, hayallerindeki evi ve huzuru yakalamak isteyen insanlarımızın tercih ettiği ekonomik olan depreme dayanıklı sağlam yapılardır.
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            Haberler Ekonomi Her bütçeye uygun! 2021 satılık tek katlı prefabrik ev fiyatları! 75 metrekare 2+1, 100 metrekare 3+1 prefabrik ev fiyatları kaç TL?