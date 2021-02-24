Her bütçeye uygun! 2021 satılık tek katlı prefabrik ev fiyatları! 75 metrekare 2+1, 100 metrekare 3+1 prefabrik ev fiyatları kaç TL?

Prefabrik evler Türkiye'de ilk olarak büyük depremlerden sonra gündeme gelmiş ve depremde evini kaybeden vatandaşlar için tek katlı, geçici olarak devlet tarafından inşa edilmiştir. Özellikle yurt dışında oldukça yaygın olan prefabrik evler kısa sürede ve pratik bir şekilde inşa edilebiliyor. Yaklaşık 50 yıla kadar ömrü olan prefabrik evlerde hazır malzemelerin yanı sıra çelik ve çimento gibi inşaatın olmazsa olmaz malzemeleri de kullanılıyor. İsteğe göre prefabrik evlere ses ve ısı yalıtım da yapılır.

Günümüzde Türkiye'de de oldukça yaygınlaşmaya başlayan prefabrik evlerinin tercih edilmesin en önemli nedenlerinden biri az maliyetli olması ve kısa sürede yapılabilmesidir.

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI NEDİR?

Prefabrik evlerin en önemli ve tercih edilmesine neden olan özelliklerinden biri zaman ve nakitten tasarruf imkanının olmasıdır. Malzemeleri esnek olan prefabrik evler depreme de dayanıklıdır.

Herkesin kendi zevkine ve istediğine göre özgür bir yelpaze kapsamında inşa edilebilen prefabrik evlerde çevre kirliliğine neden olabilecek hiçbir faktör de bulunmuyor. Ayrıca kullanışlı oabilen parçalarda isteğe göre daha sonra da yer değiştirilebiliyor. Prefabrik yapıların bir diğer avantajı ise sökülüp başka bir yere yeniden kurulabilmesidir.