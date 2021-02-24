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    Karanlık tehlike: Zeytinde sahtecilik

    Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, zeytin üretiminde ticari kaygılarla sağlıklı olmayan yöntemler kullanıldığını belirterek, "Zeytinin karartılması için lara metal parçalar atılıyor. Çabuk olması için de kostik kullanılıyor. Sağlıklı zeytin vaktinde olgunlaşmalı ve doğal olmalı" dedi.

    Karanlık tehlike!

    Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, zeytin üretiminde ticari kaygılarla sağlıklı olmayan yöntemler kullanıldığını belirterek, "Zeytinin karartılması için lara metal parçalar atılıyor. Çabuk olması için de kostik kullanılıyor. Sağlıklı zeytin vaktinde olgunlaşmalı ve doğal olmalı" dedi.

    En çabuk yenebilecek duruma gelen zeytinin cinsi zeytin olduğunu söyleyen Semerci, "Bu zeytin 2 ay sürede olgunlaşır. Havuz zeytini 7 ay, çevirme zeytini de 5 ay gibi bir sürede olmakta. Ne yazık ki ticari kaygılarla insan sağlığı ile oynanıyor" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Karanlık tehlike: Zeytinde sahtecilik