Coronavirüs salgını turizm sektöründe rekabeti artırırken, siyaset de devreye girdi.
Turizmci Recep Yavuz, "Sadece ürün, ülke, fiyat ve hizmet şartları değil, lobi ve pazarlama ile birlikte siyasi otoritelerinin hamleleri de gidişatı belirliyor. Son günlerde Avrupa'daki gelişmelere bakarsak bu yılın kahramanı Girit olacak gibi gözüküyor" dedi.
Hafta içinde Girit rezervasyonlarının ilk kez İspanya'nın Mayorka adasını bile geçtiğinin konuşulduğunu anlatan Yavuz, Antalya'dan ise neredeyse hiç söz edilmediğini belirtti.