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    rezervasyonlarda ilk defa ’yı geçti: için tehlike var

    siyasetinin bu yıl tatil için ’i işaret ettiğini belirten turizmciler, uyarıyor: it rezervasyonlarda ilk defa ’yı geçti. için tehlike var. Turizmciler tanıtımların artırılacağını da vurguluyor.

    Girit alarmı

    Coronavirüs salgını turizm sektöründe rekabeti artırırken, siyaset de devreye girdi.

    Turizmci Recep Yavuz, "Sadece ürün, ülke, fiyat ve hizmet şartları değil, lobi ve pazarlama ile birlikte siyasi otoritelerinin hamleleri de gidişatı belirliyor. Son günlerde Avrupa'daki gelişmelere bakarsak bu yılın kahramanı Girit olacak gibi gözüküyor" dedi.

    Hafta içinde Girit rezervasyonlarının ilk kez İspanya'nın Mayorka adasını bile geçtiğinin konuşulduğunu anlatan Yavuz, Antalya'dan ise neredeyse hiç söz edilmediğini belirtti.

        Yavuz, şöyle konuştu: "Peki, Girit, Antalya'nın rakibi olur mu? Normal şartlarda asla olmaz, ama Antalya'nın önü kesilmezse olmaz. Rezervasyon yapacak turistin önüne engel konuluyor." Turizmciler tanıtımın artırılacağını da vurguluyor.

        TÜRK TURİZMİ BU YAZ PARLAYACAK


        Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in CEO'su Max Kownatzki, Türkiye'de aşı olan nüfusun belirli bir seviyenin üzerine çıkmasıyla Türk turizminin yüksek bir ivme kazanacağını belirterek, "Türk turizmi bu yaz parlayacak" dedi.

            Kownatzki, uçuş ağına, 23 yeni güzergah eklediklerini söyledi. Kownatzki, "Antalya ve İzmir'i Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli merkezlerine bağlayacağız" dedi.
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            Haberler Ekonomi Girit rezervasyonlarda ilk defa Mayorka’yı geçti: Türkiye için tehlike var