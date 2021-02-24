Turizmci Recep Yavuz, "Sadece ürün, ülke, fiyat ve hizmet şartları değil, lobi ve pazarlama ile birlikte siyasi otoritelerinin hamleleri de gidişatı belirliyor. Son günlerde Avrupa'daki gelişmelere bakarsak bu yılın kahramanı Girit olacak gibi gözüküyor" dedi.