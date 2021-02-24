"2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi. 18 yıl önce resmi, özel dahil, okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken, bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 343 binden 600 bine taşıdık. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız."

ADALET BAKANLIĞI'NA 11.484 YENİ PERSONEL

Adalet Bakanlığı, 11 bin 484 yeni personel alacak. Başvurular e-Devlet üzerinden 12 Mart saat 23.59'a kadar yapılacak. 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma, 110 sözleşmeli şoför ile 4 bin 918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli, 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen ve diğer personel alınacak.

ERDEM ANILAN