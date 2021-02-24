Bankaların kredi avantajları yenileniyor! 24 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bankalar kredi faiz oranlarını belirli zamanlar aralığında değiştiriyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden inceliyor. İşte 24 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.66
Konut kredisi: 1.47
VAKIFBANK
Konut kredisi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.79
Taşıt kredisi: 1.35
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.56
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42