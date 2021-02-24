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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 21:26
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    • 24.02.2021 21:26
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    Bankaların avantajları yenileniyor! 24 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt

    nda yeni değişimler yaşanmaya devam ederken son dakika açıklamaları çekecekler tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan son duyuruya göre bankalar kredi oranlarında değişiklik yapıldı. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar banka banka faiz oranlarını merak ederek araştırma yapıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını duyurdu.

    Bankaların kredi avantajları yenileniyor!

    Bankaların kredi avantajları yenileniyor! 24 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bankalar kredi faiz oranlarını belirli zamanlar aralığında değiştiriyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden inceliyor. İşte 24 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.66

    Konut kredisi: 1.47

    VAKIFBANK

    Konut kredisi: 1.49
    İhtiyaç kredisi: 1.79
    Taşıt kredisi: 1.35

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.56
    Taşıt kredisi: 1.58
    Konut kredisi: 1.42

        AKBANK

        Direkt kredi: 2.03
        İhtiyaç kredisi: 1.96
        Taşıt kredisi: 1.51
        Konut kredisi: 1.39

        TEB

        İhtiyaç kredisi: 1.45
        Taşıt kredisi: 1.49
        Konut kredisi: 1.40

        GARANTİ BBVA

        İhtiyaç kredisi: 1.49
        Konut kredisi: 1.49
        Taşıt kredisi: 1.64

            YAPI KREDİ

            İhtiyaç kredisi: 1.79
            Taşıt kredisi: 1.60
            Konut kredisi: 1.45

            QNB FİNANSBANK

            İhtiyaç kredisi: 1.33
            Konut kredisi: 1.68
            Taşıt kredisi: 1.61

            İŞ BANKASI

            İhtiyaç kredisi: 1.50
            Taşıt kredisi: 1.49
            Ev kredisi: 1.40
                Haberler Ekonomi Bankaların kredi avantajları yenileniyor! 24 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları