

İŞ BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

1. Müşteri Hizmetleri: İş Bankası müşteri hizmetleri 0850 724 0 724 numarasını arayarak, kredi kartı yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz.

2. Banka Şubesinden: Size en yakın Türkiye İş Bankası şubesine giderek kredi kart borcu yapılandırma başvurusunu yapabilirsiniz.

İş Bankası müşteri memnuniyeti oldukça önem veren bir bankadır. Yapılandırma işleminde de müşterilerin yararına bir tutum sergilemektedir. Bu sayede kredi borcunu daha iyi bir şekilde yapılandırma mümkün olacaktır. Çoğunlukla kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarı borcunuzun yaklaşık olarak %40'ı kadardır. Fakat katılım bankalarda ve bir çok bankada bu durum farklı bir şekilde işlenmektedir. Katılım bankaları kredi kartı borcunun asgari ödeme limitini %100 olarak göstermiştir. Bu da demek oluyor ki borcunuzun tamamını ödemek zorunda olacaksınız. Eğer kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarını ödeyebilecek bir durumda değilseniz mutlaka yapılandırma için başvuru yapabilirsiniz.

Bankanın şubat 2021 döneminde ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi için sunduğu faiz oranlarında dair tablo şu şekilde;

İş Bankası Şubat 2021 sonu 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.50

İş Bankası Şubat 2021 sonu 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 1.40

İş Bankası Şubat 2021 sonu 60 ay vadeli taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.55