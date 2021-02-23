Gıda teröristlerinden akılalmaz hile! Zeytin yerine bakın ne yiyorsunuz!

Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, zeytin üretiminde ticari kaygılarla sağlıklı olmayan yöntemler kullanıldığını söyledi. Semerci, "Zeytinin karartılması için havuzlara metal parçalar atılıyor. Çabuk olması için de kostik kullanılıyor. Sağlıklı zeytin vaktinde olgunlaşmalı ve doğal olmalı" dedi.
Gıda sektöründe yapılan hileler insan sağlığını tehlikeye atıyor. Özellikle zeytinde kısa sürede bol ürün elde etmek için uygulanan yöntemler 'pes' dedirtiyor. Doğal yollarla 6 ay ile 1 yıl arasında olgunlaşan zeytinler, 1 aydan kısa sürede sofraya getiriliyor. Havuzlara paslı demirler atarak karartılması sağlanan zeytinin, verilen kostikle de acısı alınıyor. Yeşil zeytinin ise doğal halinde mutlaka çizik olması gerekiyor.
Doğal siyah zeytin hazırlamanın farklı yöntemleri olduğunu söyleyen Edremitli zeytin üreticisi ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, en çabuk yenebilecek duruma gelen zeytinin sele cinsi zeytin olduğunu söyledi. Sele zeytinin 2 ay sürede olgunlaştığını belirten Semerci, "Havuz zeytini 7 ay, çevirme zeytini de 5 ay gibi bir sürede olmakta. Ne yazık ki ticari kaygılarla bu zeytinlerin yapılışında insan sağlığı için risk oluşturabilecek birtakım uygulamalar yapılmaktadır. Havuz zeytinine kostik atılabiliyor. Sodyum hidroksit insan sağlığına zararlı ama ne yazık ki kullanılmakta. Bu uygulama bizim gıda odeksimize 'İspanyol tipi yapım' diye girmiş ve yasal. Bu tür zeytinleri özellikle çocuklarımıza tükettirmemeliyiz" dedi.