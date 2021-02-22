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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 10:11
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    • 22.02.2021 10:11
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    ne zaman saat kaçta başlayacak? neden açıldı? Ripple davayı kaybederse ne olur?

    ne zaman saat kaçta başlayacak? merakla bekleniyor. Kripto para piyasalarını yakından ilgilendiren Ripple davasının nasıl sonuçlanacağı yakından takip ediliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. Peki saat kaçta? Ripple davayı kaybederse ne olur?

    takvim.com.tr
    Ripple davası ne zaman saat kaçta başlayacak? Ripple XRP davası neden açıldı?

    Ripple XRP davası kripto para piyasalarının gündemine oturdu. Ripple davası ne zaman saat kaçta başlayacak? 22 Şubat Ripple davası merakla bekleniyor. ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığı öne sürülen Ripple hakkında dava açılmıştı. Peki Ripple davayı kaybederse ne olur? Ripple davası ne zaman saat kaçta?

    RİPPLE DAVASI NEDEN AÇILDI?

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı.

    Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı.

    RİPPLE DAVASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi.

    Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Davayla ilgili saat bilgisi bulunmuyor.

        RİPPLE NEDİR?

        Ripple, 2012 yılında ortaya çıkmış bir ödeme ağı sistemi (RippleNet) ve kripto para değeridir (XRP). Ripple diğer birçok kripto para birimlerinin aksine merkezi olan bir kripto para birimidir. Blockchain sistemi üzerinde işlem görmesine rağmen işlem gören bütün defterler şirket tarafından yönetilmektedir.

        Ripple ile amaç büyük miktarlardaki varlık ve para transferlerinin hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde, blockchain sistemi üzerinden yapılmasıdır. Ripple şirketinin CEO'luğunu Brad Garlinghouse yürütmektedir ve dünyanın birçok yerinde ofisleri bulunmaktadır.

        Ripple şu anda kripto para değerleri arasında Bitcoin ve Ethereum'dan sonra üçüncü en çok piyasa değeri olan kripto paradır.

        Kurumsal bir merkeze sahip olması Ripple kripto para değerinin, ödeme sistemleri sağlayıcısı şirketlerin ve bankaların tercih ettiği bir kripto para ve transfer sistemi olmasını sağlamıştır.
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        Haberler Ekonomi Ripple davası ne zaman saat kaçta başlayacak? Ripple XRP davası neden açıldı? Ripple davayı kaybederse ne olur?