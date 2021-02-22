Ripple XRP davası kripto para piyasalarının gündemine oturdu. Ripple davası ne zaman saat kaçta başlayacak? 22 Şubat Ripple davası merakla bekleniyor. ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığı öne sürülen Ripple hakkında dava açılmıştı. Peki Ripple davayı kaybederse ne olur? Ripple davası ne zaman saat kaçta?
RİPPLE DAVASI NEDEN AÇILDI?
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı.
Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken Ripple'ın 2013 yılından itibaren, XRP olarak bilinen dijital varlıkların ABD'deki ve dünyadaki yatırımcılara kayıt dışı olarak satarak fon topladığını öne sürüyor. Yani iddialara göre Ripple, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine dijital olan XRP ile yaptı.
RİPPLE DAVASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi.
Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Davayla ilgili saat bilgisi bulunmuyor.