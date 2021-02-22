Ripple ile amaç büyük miktarlardaki varlık ve para transferlerinin hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde, blockchain sistemi üzerinden yapılmasıdır. Ripple şirketinin CEO'luğunu Brad Garlinghouse yürütmektedir ve dünyanın birçok yerinde ofisleri bulunmaktadır.

Ripple şu anda kripto para değerleri arasında Bitcoin ve Ethereum'dan sonra üçüncü en çok piyasa değeri olan kripto paradır.

Kurumsal bir merkeze sahip olması Ripple kripto para değerinin, ödeme sistemleri sağlayıcısı şirketlerin ve bankaların tercih ettiği bir kripto para ve transfer sistemi olmasını sağlamıştır.