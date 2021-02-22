Pandemi bin TL sosyal yardımda olumlu olumsuz yeni sonuçlar

Bir süredir devam eden pandemi destek başvuru parası hala sonuçlanmadığı için vatandaşlar tarafından sorgulamalar devam ediyor. Aylar öncesinde başvuru yapan vatandaşlar hala sosyal destek başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Konuyla ilgili olarak 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları!
1000 TL PANDEMİ DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI!
Şubat ayı itibariyle 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar