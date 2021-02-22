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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 14:27
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    • 22.02.2021 14:27
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    sosyal yardımda olumlu olumsuz yeni sonuçlar - E-devlet 1000 TL parası 2021’de ikinci defa mı ödenecek?

    E-devlet 1000 TL pandemi maddi sosyal yardım başvurusu için son dakika açıklaması geldi! E-devlet 1000 TL parası 2021’de ikinci defa mı ödenecek? sosyal yardımında olumlu olumsuz yeni sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Şubat ayı itibariyle 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, 'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor.

    takvim.com.tr
    Pandemi bin TL sosyal yardımda olumlu olumsuz yeni sonuçlar

    Bir süredir devam eden pandemi destek başvuru parası hala sonuçlanmadığı için vatandaşlar tarafından sorgulamalar devam ediyor. Aylar öncesinde başvuru yapan vatandaşlar hala sosyal destek başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Konuyla ilgili olarak 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları!

    1000 TL PANDEMİ DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI!

    Şubat ayı itibariyle 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.

        1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

        İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

        Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.

        Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

        SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        KİMLERE VERİLMEDİ?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamada aşağıdaki şartları taşıyan vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılmayacağına yer verildi:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

        TC İLE BAŞVURU

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapabileceğini söyledi ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL verileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında, ""Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular."dedi.
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        Haberler Ekonomi Pandemi bin TL sosyal yardımda olumlu olumsuz yeni sonuçlar - E-devlet 1000 TL parası 2021’de ikinci defa mı ödenecek?