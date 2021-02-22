Pandemi bin TL sosyal yardımda olumlu olumsuz yeni sonuçlar

Bir süredir devam eden pandemi destek başvuru parası hala sonuçlanmadığı için vatandaşlar tarafından sorgulamalar devam ediyor. Aylar öncesinde başvuru yapan vatandaşlar hala sosyal destek başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Konuyla ilgili olarak 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları!