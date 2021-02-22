Aşağı yönlü seyreden dolar kuru 7,00 altındaki seyrinin sürdürmeye devam ediyor. Hafta açılışında döviz kurları yarım puana yakın artış gösterse de kritik seviyelerin altında yer almaya devam ediyor.
2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken aynı zamanda kritik seviyelerin de altında yer alıyor.
Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor.
BUGÜN DOLAR, EURO NE KADAR, KAÇ TL?
6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın ilk gününde de 6,96 civarında hareket ediyor.
Euro/TL'de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste düşüş sürüyor. Euro/TL bugün 8,40-8,50'ler düzeyinde seyrediyor.