Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 09:32
    ABONE OL

    22 Şubat Pazartesi dolar fiyatları kaç oldu? ...

    Haftanın ilk işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aşağı yönlü seyreden 7,00 liranın altındaki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve 'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor. Peki, 22 Şubat dolar ve ne kadar oldu? İşte ...

    takvim.com.tr
    Dolar kaç TL? 22 Şubat dolar euro fiyatları!

    Aşağı yönlü seyreden dolar kuru 7,00 altındaki seyrinin sürdürmeye devam ediyor. Hafta açılışında döviz kurları yarım puana yakın artış gösterse de kritik seviyelerin altında yer almaya devam ediyor.

    2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken aynı zamanda kritik seviyelerin de altında yer alıyor.

    Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor.

    BUGÜN DOLAR, EURO NE KADAR, KAÇ TL?

    6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın ilk gününde de 6,96 civarında hareket ediyor.

    Euro/TL'de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste düşüş sürüyor. Euro/TL bugün 8,40-8,50'ler düzeyinde seyrediyor.

        SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 22 ŞUBAT 2021

        Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasasındaki son rakamlar şöyle:

        İngiliz Sterlini 9,80 TL
        Amerikan Doları 6,99 TL
        Euro 8,47 TL
        İsviçre Frangı 7,79 TL
        Japon Yeni 0,066 TL

        Suudi Arabistan Riyali 1,86 TL
        Norveç Kronu 0,83 TL
        Danimarka Kronu 1,14 TL
        Avustralya Doları 5,51 TL
        Kanada Doları 5,55 TL
        İsveç Kronu 0,85 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? 22 Şubat Pazartesi dolar euro fiyatları kaç oldu? Anlık döviz kurları...