Aşağı yönlü seyreden dolar kuru 7,00 altındaki seyrinin sürdürmeye devam ediyor. Hafta açılışında döviz kurları yarım puana yakın artış gösterse de kritik seviyelerin altında yer almaya devam ediyor.

2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken aynı zamanda kritik seviyelerin de altında yer alıyor.