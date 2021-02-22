Faizsiz ev ve taşıt alma sistemi olarak bilinen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenleme talimatı verdiği sistemin ulaştığı rakamlar adeta dudak uçuklattı. Araştırmalara göre, 2018'de sistemde 3 adet olan şirket sayısı Şubat 2021 itibarıyla 45'e ulaştı. Ciroları ise 4 milyar TL'ye yaklaştı. Ancak sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu rakamlar buzdağının görünen kısmı…
WHATSAPP'TA GRUPLAR VAR
Zira 45 şirketin haricinde 60'a yakın da gayriresmi çalışan firma ve WhatsApp gruplarıyla yönetilen sayısı yüzleri geçen yapı var. Kadınlar arasındaki 'altın günleri'nin benzeri yapıların katılımcıları WhatsApp grupları üzerinden iletişim sağlıyor.
Online sistemlerden canlı bağlantılarla çekilişler yapılıyor. Öne çıkan birkaç WhatsApp grubunun adları ise şöyle, "Bahçelievler Evim", "Bizim mahalle ev alıyor", "Komşu dayanışması"