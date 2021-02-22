YASA TAM ZAMANINDA ÇIKIYOR

Yasanın çıkmasına öncülük eden isimlerden biri olan Fuzul Evim Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, düzenlemenin tam zamanında çıkacağını belirterek, "Biz 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Son üç yılda inanılmaz bir artış oldu. Şu an üç büyük şirket sektörün yüzde 95'ine hakim. Burada risk yok. Ama sisteme yeni giren yüzde 5'in disipline edilmesi ve kayıt dışı olanların temizlenmesi gerekiyor. Faizsiz konut ve araba edindiren şirketlere asgari 100 milyon lira sermaye şartı getiriliyor.

Yeterli sermayesi olmayan firmalar satış yapamayacak. Böylece merdiven altı şirketler kapanacak. Biz yasanın uzun süredir çıkmasını istiyorduk" dedi.