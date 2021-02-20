İşsizlik maaşı alanlara hem eğitim hem de destek: 10 aya kadar 2840 TL

İstihdam birçok teşvik ve uygulama ile destekleniyor. İşsizler için de birçok düzenleme devrede:
10 AY MAAŞ:
İşsizler 10 aya kadar maaş alabiliyor.
İstihdam birçok teşvik ve uygulama ile destekleniyor. İşsizler için de birçok düzenleme devrede:
10 AY MAAŞ:
İşsizler 10 aya kadar maaş alabiliyor.
İşsizlerin eline aylık bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK:
İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 108,68 lira ödüyor.
Bu tutar, işsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlar için günlük 54,34 lira.
MESLEK EĞİTİM KURSU:
İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor.
Katılımcılara günlük 30-60 lira arasında ödeme yapılıyor.
İŞTE ANNE PROJESİ:
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınlara İŞKUR programlarına katılımları halinde günlük 95 lira veriliyor.
DANIŞMANLIK HİZMETİ:
İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor.
ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ
İmalat sektöründeki mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.