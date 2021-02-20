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    İşsizlik maaşı alanlara hem eğitim hem de destek: 10 aya kadar 2840 TL

    İşsizleri iş-lek sahibi yapmak için pek çok destek sağlanıyor. İşsizlik maaşı alanlar isterse kurslara katılıp ikinci bir ödemeden faydalanabiliyor. İşsizler 10 aya kadar maaş alabiliyor. İşsizlerin eline aylık bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

    İşsize çifte maaş

    İstihdam birçok teşvik ve uygulama ile destekleniyor. İşsizler için de birçok düzenleme devrede:

    10 AY MAAŞ:


    İşsizler 10 aya kadar maaş alabiliyor.

        İşsizlerin eline aylık bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

        İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK:


        İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 108,68 lira ödüyor.

            Bu tutar, işsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlar için günlük 54,34 lira.

            MESLEK EĞİTİM KURSU:


            İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor.

                Katılımcılara günlük 30-60 lira arasında ödeme yapılıyor.

                İŞTE ANNE PROJESİ:


                İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınlara İŞKUR programlarına katılımları halinde günlük 95 lira veriliyor.

                    DANIŞMANLIK HİZMETİ:


                    İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor.

                    ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ


                        İmalat sektöründeki mesleklerde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.
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                        Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı alanlara hem eğitim hem de destek: 10 aya kadar 2840 TL