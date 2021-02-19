2021 çiftçi destek ödemeleri ne zaman verilecek? Çiftçi destek ödemesi başladı mı?

Çiftçi destek ödemesi başladı mı? 2021 çiftçi destek ödemeleri ne zaman verilecek? Çiftçilere her yıl binlerce lira destek ödemesi veriliyor. Mazot ve gübre desteği olarak verilen bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini yapıyor. Merak edilen soru ise çiftçi destek ödemeleri ne zaman verilecek oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELİ HABERİ DUYURMUŞTU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjdeli haberleri duyurdu Başkan Erdoğan konu ile ilgili, ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.