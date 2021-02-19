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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 20:57
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    • 19.02.2021 20:57
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    2021 ödemeleri ne zaman verilecek? başladı mı?

    2021 ödemeleri ne zaman verilecek? başladı mı? Destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çiftçiler ödemeler hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Birçok kişiye tarım destek ödemesi veriliyor. Hayvancılıkla uğraşanların yanı sıra çiftçiler de bu ödemelerden faydalanıyor. Peki, verilecek?

    takvim.com.tr
    2021 çiftçi destek ödemeleri ne zaman verilecek? Çiftçi destek ödemesi başladı mı?

    Çiftçi destek ödemesi başladı mı? 2021 çiftçi destek ödemeleri ne zaman verilecek? Çiftçilere her yıl binlerce lira destek ödemesi veriliyor. Mazot ve gübre desteği olarak verilen bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini yapıyor. Merak edilen soru ise çiftçi destek ödemeleri ne zaman verilecek oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELİ HABERİ DUYURMUŞTU!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararların yanı sıra çiftçilere de müjdeli haberleri duyurdu Başkan Erdoğan konu ile ilgili, ''Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100'de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

    Buna göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        Destek ödemesi ilk bahar döneminde hesaplara yatırılacak. Ancak ödemeler için tarih henüz açıklanmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmişti. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması tahmin ediliyor.

        DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

        Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

        Bu şartlar;

        Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

        Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

        Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

        50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

            Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

            Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

            Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

            Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi 2021 çiftçi destek ödemeleri ne zaman verilecek? Çiftçi destek ödemesi başladı mı?