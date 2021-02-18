Merkez Bankası'nın faiz kararın ardından dolar ve eurodaki son alış satış fiyatları merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 8,4050 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0040 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4290 lira olmuştu. Peki, Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...
DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?
TCMB YÜZDE 17 DÜZEYİNDEKİ POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 416 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.934 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.706 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.770 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.149 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 23.227 puanda bulunuyor.