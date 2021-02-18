Merkez Bankası'nın faiz kararın ardından dolar ve eurodaki son alış satış fiyatları merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 8,4050 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0040 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4290 lira olmuştu. Peki, Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?