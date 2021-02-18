Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2021 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 14:34
    ABONE OL

    Son dakika: ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası kararı sonrası...

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından döviz kurlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Dün, en düşük 6,9599 en yüksek 7,0589 seviyelerini gören /TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 6,9655'ten tamamlamıştı. Peki, dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? İşte Merkez Bankası kararı sonrası son durum...

    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası...

    Merkez Bankası'nın faiz kararın ardından dolar ve eurodaki son alış satış fiyatları merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 8,4050 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0040 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4290 lira olmuştu. Peki, Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

    DOLAR VE EURO KURU NE KADAR OLDU?

    TCMB YÜZDE 17 DÜZEYİNDEKİ POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

    Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

    TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

    AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 416 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.934 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.706 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 5.770 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.149 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 23.227 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,2065 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı aşıların yan etkileri olduğuna ilişkin açıklamalar ve emtia fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskılar oluşturabileceği endişesiyle Avrupa borsalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

        Bugün ABD'de ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

        ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ GERİLEDİ

        Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, uzun bir tatilin ardından işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan son toplantısına ait tutanaklar, ülkedeki ekonomik koşulların uzun vadeli hedeflerin uzağında olduğunu ve hedeflere ulaşılıncaya kadar destekleyici politika duruşunun devam etmesi gerektiğini ortaya koydu.

        Tutanaklarda, enflasyondaki yükseliş eğiliminin geçici olduğu ve daha çok iş gücü piyasasına odaklanılması gerektiği vurgusu yapılırken, bu gelişmenin ardından tahvil faizlerinde düşüş, pay piyasalarında ise dalgalı bir seyir öne çıktı.

        Bu gelişmelerle, 10 Şubat'tan bu yana resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışta yüzde 0,6 artarak 3.675 puan oldu.

        Japonya'da Nikkei 22 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 30.236 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 105,9 seviyelerinde yatay hareket etti.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 51.335 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kayıpla 30.720 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 gerilemeyle 3.087 puandan kapandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Son dakika: Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası kararı sonrası...