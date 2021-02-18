Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2021 12:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 12:15
    ABONE OL

    Şefi 'dan flaş enflasyon açıklaması: Kademeli olarak düşecektir

    Son dakika haberi... Şefi : "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" açıklamasında bulundu.

    IMF'den flaş Türkiye açıklaması

    Kıdemli Daimi Temsilcisi , "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" dedi.

    Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.

    FLAŞ ENFLASYON MESAJI
    Şefi , "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan flaş enflasyon açıklaması: Kademeli olarak düşecektir