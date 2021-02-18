IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" dedi.
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, "Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.
FLAŞ ENFLASYON MESAJI
IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 18.02.2021 12:12
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- Son Güncelleme:
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- 18.02.2021 12:15
IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan'dan flaş enflasyon açıklaması: Kademeli olarak düşecektir
Son dakika haberi... IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan: "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir" açıklamasında bulundu.
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz" dedi.