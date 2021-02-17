Ev sahibi olmak isteyenler uygun fiyatlar için arayış içinde. Ancak yükselen maliyetler, konut kredi faizlerinin artması, tapu masrafı, emlak komisyonu derken evin fiyatının üstüne on binlerce lira daha para koymak gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl kamu bankalarının başlatmış olduğu çok uygun faizli konut kredisi kampanyasıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el konutlarda stoklar neredeyse eritildi. Konut satışları pandemiye rağmen rekor kırdı.
Stoklarda konutların azalması nedeniyle yeni yapılacak olan inşaatların maliyeti de arttı. Yeni inşaatların başlamasıyla birlikte satış fiyatları şu anki seviyelerden daha yüksek olması bekleniyor. Malzeme, arsa, işçilik ve faizlerin yükselmesiyle yeni yapılacak konutların da fiyatı bu doğrultuda yükseliyor.