



3 YIL SATILAMAZ

İcradan alınan konutlar herhangi bir nedenle 3 yıl içinde satılırsa gelir vergisi kanununa göre ödeme yapılması gerekiyor. Ancak 3 yıl sonunda satışa çıkarılırsa herhangi bir vergi çıkmadan satış gerçekleştiriliyor. Bu da icralık dairelerin ticari amaç uğruna alım-satıma konu olmaması için getirilmiş kurallardan biri olarak öne çıkıyor.