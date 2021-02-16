



Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin gerilemesinin, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğuna işaret ederek, "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü fiziki altın talebi hem altının gram hem de altının ons fiyatında yıl içinde yükselişlerini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.