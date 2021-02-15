Altın son haftalarda yatırımcısına kaybettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda altındaki son alış satış fiyatları haftanın ilk günü en merak edilenler arasındaki yer alıyor. Bir önceki kapanışta altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamlamıştı. Fiyatlarda sert düşüş devam ederken altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.821 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 411 bin 500 liradan tamamladı. İşte cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?