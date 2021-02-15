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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 08:50
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    • 15.02.2021 08:50
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    18-, gram, cumhuriyet ve çeyrek ne kadar? Takla attı sert rüzgarlar esiyor! Neredeyse...

    18-, gram, cumhuriyet ve çeyrek haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odaklandığı bir soru oldu. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları tarafından anbean incelenen altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir göstererek düşmeye devam etti. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 411,40 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı. İşte 18-22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın son haftalarda yatırımcısına kaybettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda altındaki son alış satış fiyatları haftanın ilk günü en merak edilenler arasındaki yer alıyor. Bir önceki kapanışta altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamlamıştı. Fiyatlarda sert düşüş devam ederken altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.821 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 411 bin 500 liradan tamamladı. İşte cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 416,30 416,50 411,20 411,40
    Cumhuriyet Ata Lira 2.743,00 2.764,00 2.710,00 2.731,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 379,70 383,70 375,00 379,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.681,00 2.701,00 2.648,00 2.668,00
    Yarım Ziynet 1.340,00 1.350,00 1.324,00 1.334,00
    Çeyrek Ziynet 670,00 675,00 662,00 667,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 411,40 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 411,40 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 411 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 277 bin 272,14 lira, işlem miktarı ise 2.770,72 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 144 milyon 156 bin 954,84 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        BU HAFTA BORSA, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI, DOLAR KAYBETTİRDİ

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74, altının gram satış fiyatı yüzde 1,40, avro/TL yüzde 0,35 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.519,00, en yüksek 1.558,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,74 artarak 1.538,44 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 kazanımla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2.731,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 658,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya çıktı.

        Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 liraya gerilerken, avro yüzde 0,35 artarak 8,5020 liraya yükseldi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,96 ile fon sepeti fonları oldu.

        ALTININ ONSU 1.816,74 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.816,74 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 411 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0394 lira, satışta 7,0113 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0355 lira, satışta 7,0637 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,26'dan bileşik getirisi de yüzde 14,77'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2092, sterlin/dolar paritesi 1,3823, dolar/yen paritesi de 105,06 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 yükselerek 61,27 dolardan işlem görüyor.

            PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun (OPEC) küresel talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasının ardından düşen petrol fiyatları, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin gelişmelerle yönünü yeniden yukarıya çevirdi.

            Brent petrolün varil fiyatı 61 doların, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 58 doların üzerine döndü.

            Altın fiyatlarında, ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle başlayan düşüş sürdü ve ons altın 1,820 doların da altına geriledi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.51 artışla 61.17 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.41 artışla 58.17 dolar,

            - altın yüzde 0.51 düşüşle 1,817.10 dolar,

            - gümüş yüzde 0.14 artışla 27.05 dolar,

            - bakır yüzde 0.19 artışla 8,291.50 dolar,

            - platin yüzde 1.45 düşüşle 1,223.95 dolar,

            - paladyum yüzde 0.24 artışla 2,358.76 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 411 liraya, çeyrek altın 692 liraya, Cumhuriyet altını da 2,722 liraya geriledi.

            ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, mısır, buğday, soya, pamuk, şeker, kahve ve kakao fiyatlarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

            "Mısır fiyatı, pozitif görünümünü sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri yaşadığı sert satışların ardından dünden beri toparlanma görülen fiyat, 5540.80 dolar direncinin üzerine geçmiş durumda.

            "Buğdayda, 625/670 dolar seviyeleri arasında yatay sert hareketler devam ediyor. Düşen trend çizgisi ve 20 günlük hareketli ortalamasını direnç olarak test eden buğdayda, bültenlerimizde sıkça belirttiğimiz 660 seviyesi geçilemiyor. Gelen sert satış baskısı 50 günlük hareketli ortalamada sınırlı kaldı.

                "Soya fiyatı, son iki haftadır 1333.00/1403.60 dolar bandında hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bugün pozitif seyreden fiyat, 30 günlük ortalamadan destek buluyor.

                "Pamuk, gelen satışların ardından 20 günlük hareketli ortalamadan güç kazanarak Fibonacci EX. (61.8) 87.26 dolar seviyesini test etti. Ardından tekrar gelen satış baskısı ile güne düşüş ile başlayan pamukta, satışların devam etmesi durumunda 85.50 dolar desteği takip edilebilir.

                "Şeker fiyatı, dün yaşanan değer kaybının ardından bugün 16.50 dolar yakınlarından işlem görüyor. Aylık ortalama fiyat yükseliş trendine paralel devam etmekte. Fiyata yaşanan gerilemenin devam etmesi halinde 16 dolar bölgesinden geçen trend desteği ve aylık ortalama ilk önemli destek seviyesi olarak takip edilebilir.

                "Kahve fiyatı, 122.00 dolar desteğinin kırmasının ardından yükseliş trendin bulunduğu 120.20 bölgesine kadar değer kaybetti.

                "Kakao fiyatı, dün yaşanan sert düşüşün ardından bu saatlerde 2430 dolar bölgesinde fiyatlanıyor."
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                Haberler Ekonomi 18-22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Takla attı sert rüzgarlar esiyor! Neredeyse...