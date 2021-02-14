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    • Ekonomi
    • 14.02.2021 08:41
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    • 14.02.2021 08:41
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    10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı

    10.000 ve 50.000 TL veriliyor! tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kamu çalışanlarına özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sağlandığına yer verildi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara sunulan kredide kamu kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi, tanışma kredisi de verilebileceği bildirildi. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

    takvim.com.tr
    Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başladı

    10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara 3 ay ertelemeli düşük faizli kredi kampanyası başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. Merkez Bankası'nın politika faizini 10'lara düşürdüğü zamanlarda 1'in altına gerileyen ihtiyaç kredisi, faizlerin artmasının ardından 1.39'a kadar çıktı. Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada ise kredi faiz oranının 1.39 olarak belirlendiğine yer verildi. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir

    3 AY ERTELEMELİ KREDİ

    Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. Merkez Bankası'nın politika faizini 10'lara düşürdüğü zamanlarda 1'in altına gerileyen ihtiyaç kredisi, faizlerin artmasının ardından 1.39'a kadar çıktı. Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada ise kredi faiz oranının 1.39 olarak belirlendiğine yer verildi.

    15 bin lira çekecek vatandaş, 36 ay vade ile kullandığı kredisini 3 ay sonra ödemeye başlayacak ve her ay 557 lira ödeyecek. 3 yılın sonunda 15 bin lira kredi çeken kişi, bankaya toplamda 20 bin 72 lira ödemiş olacak.

        BAŞVURU

        "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." ifadeleri ile kamu çalışanlarına kredi verileceği açıklanırken, " İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın." denilerek sadece kamu çalışanlarına değil vatandaşlara da 3 ay ertelemeli kredi sağlandığı bildirildi.

        Kredi başvurusu yapmak için bankanın internet sayfasını ziyaret edebilir ya da size en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

        İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

        İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

        18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi 10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı