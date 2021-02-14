10.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı

BAŞVURU

"Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." ifadeleri ile kamu çalışanlarına kredi verileceği açıklanırken, " İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın." denilerek sadece kamu çalışanlarına değil vatandaşlara da 3 ay ertelemeli kredi sağlandığı bildirildi.

Kredi başvurusu yapmak için bankanın internet sayfasını ziyaret edebilir ya da size en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.