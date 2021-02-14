Tek kişi 40.000 TL'yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay! Başvuru için hemen bunu yapın! Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destekler arasında yer alan ve vatandaşlar tarafından bilinmeyen desteklerden bir tanesi de betonarme ev parası. Bu yardım parası 40.000 TL kadar ödenmekte olup başvuru işlemleri ise Aile Bakanlığı birimlerinden yapılıyor. Ev yardım parası ödemelerinin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını da sizlerle paylaşıyoruz. Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir.
AİLE BAKANLIĞI'NDAN 4 BARINMA YARDIMI
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan barınma yardımları ve ödenen rakamlar şu şekilde;
* Betonarme Ev Yapacaklar için 40.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı
* Prefabrik için 30.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı
* Ev Bakım Onarım Tadilatları için 20.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı
* Ev Eşyası Alacaklar için 5.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı
BAKANLIĞIN SİTESİNDE YER ALAN BAŞVURU ŞARTI AÇIKLAMASI
Barınma Yardımları vatandaşların ihtiyaç sahibi olma durumlarına göre ödenir. Gelir testi sonucuna göre ödenen yardımların onay verilmesi için sağlanması gereken şart şu şekilde;
"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"