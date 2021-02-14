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    • Ekonomi
    • 14.02.2021 11:28
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    • 14.02.2021 11:28
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    Tek kişi 40.000 TL’yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay! Başvuru için hemen bunu yapın!

    Tek kişi 40.000 TL’yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay! Başvuru için hemen bunu yapın! Sağlıksız, makûs şartlarda, yaşanması güç zamanda kalan vatandaşlara barınma destekleri sağlıyor. Barınma Destekleri, 'nın müesseseyi üzerinden vatandaşlara eriştiriliyor. Ailelerin daha iyi ve sağlıklı olarak hayatlarını sürdürmeleri için sağlanan barınma destekleri ise dört alanda veriliyor. Barınma yardımı, tahmin edilenin aksine konut sahiplerine ödenen bir paradır. Bu takviye, konutu olan ancak konutu oturulamayacak kadar daha önceki ve riskli hayat şartlarına sahip vatandaşların konutlarını yaşanır hale getirmesi için yapılıyor. Peki kime ne kadar barınma yardımı yapılıyor? Başvuru şartları neler?

    takvim.com.tr
    Tek kişi 40.000 TL’yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay

    Tek kişi 40.000 TL'yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay! Başvuru için hemen bunu yapın! Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destekler arasında yer alan ve vatandaşlar tarafından bilinmeyen desteklerden bir tanesi de betonarme ev parası. Bu yardım parası 40.000 TL kadar ödenmekte olup başvuru işlemleri ise Aile Bakanlığı birimlerinden yapılıyor. Ev yardım parası ödemelerinin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını da sizlerle paylaşıyoruz. Evinizin oturulamaz derecede eski olduğu tespit edildikten sonra hane halkı içinden 18 yaşını doldurmuş bir kişi T.C. kimlik kartı ile beraber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yetkili il ve ilçe birimlerine yardım başvurusu yapabilir.

    AİLE BAKANLIĞI'NDAN 4 BARINMA YARDIMI

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan barınma yardımları ve ödenen rakamlar şu şekilde;

    * Betonarme Ev Yapacaklar için 40.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

    * Prefabrik için 30.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

    * Ev Bakım Onarım Tadilatları için 20.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

    * Ev Eşyası Alacaklar için 5.000 TL Aile Bakanlığı Barınma Yardımı

    BAKANLIĞIN SİTESİNDE YER ALAN BAŞVURU ŞARTI AÇIKLAMASI

    Barınma Yardımları vatandaşların ihtiyaç sahibi olma durumlarına göre ödenir. Gelir testi sonucuna göre ödenen yardımların onay verilmesi için sağlanması gereken şart şu şekilde;

    "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma"

        BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

        Aile Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan yardımlar için vatandaşlar Kaymakamlıklara gidecekler. Burada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yazılı başvuruda bulunacaklar. Başvuruların ardından inceleme süreci başlayacak. İnceleme sonucu olumlu olan vatandaşlar için barınma yardımı sağlanacak.

        DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI

        Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olduğunda dolayı ilgili bakanlıklar eli ile dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelere çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar genel olarak Aile, takvim.com.tr Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Gıda, yakacak, barınma, çocukların eğitim masraflarının karşılanması vb. konularında verilen yardımlar kimi zaman ayni kimi zaman da nakdi olarak sağlanmaktadır. Bu yardımların yanı sıra verilen yardım konularından bir tanesi de kira yardımlarıdır.

        Barınma temel ihtiyacımızdır. Ancak maddi durumu sebebi ile bazı aileler sağlıksız evlerde yaşamakta ya da maddi durumları yetersiz olduğundan dolayı kira paralarını ödeyecek güçleri bulunmamaktadır. Bu problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile devlet tarafından evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile barınma yardımları, kira paralarını ödeyemeyen ailelere ise belirlenen tutarlarda kira yardımı yapılmaktadır.

        KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

        Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Tek kişi 40.000 TL’yi alıp gidecek ev almak artık çok kolay! Başvuru için hemen bunu yapın!