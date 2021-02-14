Türkiye'de onlarca banka hareket geçerek müşterilerini uyarmaya başladı. Bu tarihi kaçıran kişilerin banka hesaplarındaki para yasalar gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Binlerce kişi kullanmadığı banka hesabında kalan paralar çekilecek. E- devlet kapısı üzerinden hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesi üzerinden miktarı kuruşu, kuruşuna kadar öğrenebilmek mümkün. Bunların yanı sıra tüm bankaların internet sitesi üzerinden de güncel liste bulunuyor. Hiç kimse banka hesaplarında kalan parayı önemsemiyor fakat her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor.
15 HAZİRAN'A KADAR DEVREDİLİYOR
Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF'ye devrediliyor.
TMSF BANKA HESAPLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirtilen adrese adınız ve soyadınız ile arama yaptığınız takdirde adınıza hesap olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.