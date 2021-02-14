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    • Ekonomi
    • 14.02.2021 09:15
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    • 14.02.2021 09:15
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    olanlar dikkat: Hesabınızı kontrol edin silinecek! Bankada paranız varsa el konulabilir

    olanlar dikkat: Hesabınızı kontrol edin silinecek! Bu haber bankalarda parası olanları yakından ilgilendiriyor. 10 sene süresince hiç bir harekât yapılmayan hesaplar kapatılıyor. Son 10 senede bankalarda unutulan para 1 milyar lira olarak açıklandı. Vaziyet böyle olunca, bankalarda kritik hesapların listesini internet sitelerine koymaya başladı. tarafından belirtilen adrese isminiz ve soyadınız ile arama yaptığınız takdirde isminize hesap olup olmadığını denetletebilirsiniz. Peki, bankalarda zaman aşımına uğrayan hesaplar için son tarih ne zaman?

    Banka hesabı olanlar dikkat: Hesabınızı kontrol edin silinecek!

    Türkiye'de onlarca banka hareket geçerek müşterilerini uyarmaya başladı. Bu tarihi kaçıran kişilerin banka hesaplarındaki para yasalar gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Binlerce kişi kullanmadığı banka hesabında kalan paralar çekilecek. E- devlet kapısı üzerinden hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesi üzerinden miktarı kuruşu, kuruşuna kadar öğrenebilmek mümkün. Bunların yanı sıra tüm bankaların internet sitesi üzerinden de güncel liste bulunuyor. Hiç kimse banka hesaplarında kalan parayı önemsemiyor fakat her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor.

    15 HAZİRAN'A KADAR DEVREDİLİYOR

    Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF'ye devrediliyor.

    TMSF BANKA HESAPLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirtilen adrese adınız ve soyadınız ile arama yaptığınız takdirde adınıza hesap olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.

    TMSF 10 YIL İŞLEM GÖRMEMİŞ HESAP SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        TMSF, tasarruf mevduatı ve katılım fonu sahiplerinin haklarını ve menfaatlerini korumakla mükellef bir kurum. Türkiye'deki mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkilidir. Yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye'deki şubelerinde bulunan mevduat ve katılım fonları sigorta sistemine dahildir. TMSF, kendisine devredilen bankaların yönetimini üstlenir, bankaların yapılarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılandırılması gibi görevler icra eder. Bankalardaki mevduatların sigortalanması, bankalardaki fonların takibi veya gerekli hallerde bu fonların yönlendirilmesi, el konulan bankalardaki mevduat sahiplerinin haklarının ödenmesi ve el konulan bankaların tasfiye ve satış işlemlerinin icrası gibi görevleri de bulunur.

        TMSF'NİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

        Genel hatları ile TMSF'nin tanımını ve görevlerini çerçeveledikten sonra biraz daha detay verelim. TMSF'nin görev ve yetkileri, 5441 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda 85 maddede düzenlenmiştir. Bu maddelere kısaca değinelim.

        TMSF; kredi kuruluşları veya katılım bankaları nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını sigortalar. Bu mevduat ve fonların kapsamı ve tutarını belirler. Riskli sigorta priminin tahsil zamanını ve şeklini belirler. Faaliyet izni kaldırılan katılım bankalarındaki mevduat ve katılım fonlarının sigortalı bölümlerini hak sahiplerine öder.

            Kredi kuruluşlarının fona devredilmesinin ardından devir, satış ve birleştirme işlemlerini uygular. Faaliyet izni kaldırılan bankanın yönetim ve denetimini devralarak iflas veya tasfiye işlemlerini gerçekleştirir. Fona ilişkin her türlü adli, idari ve icra takipleri, savunmaları ve çözüm üretme gibi işlemleri uygular. Bakanlar Kurulu kararları uyarınca olağanüstü tedbirleri alarak uygular. Finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak ve sektörün gelişimi için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalar yürütür.
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            Haberler Ekonomi Banka hesabı olanlar dikkat: Hesabınızı kontrol edin silinecek! Bankada paranız varsa el konulabilir