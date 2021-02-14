Şubat ayına özel olarak Halkbank resmi sitesinden yapmış olduğu güncelleme ile çok sayıda araç satışı için ilan yayımladı. Halkbank'a ait olan araçların satışı için yayımlanan duyurularda çok sayıda model araç bulunuyor. Halkbank'ın sitesinden ilan ettiği ve ihale usulü yapılacak satışlar için vatandaşların nasıl bir yol izleyeceğine dair süreç detaylarını adım adım aktarıyoruz. Vatandaşlar öncelikle Halkbank'ın şubelerinden yada internet bankacılığından ihale için başvuruda bulunacaklar. Başvurularını tamamlayanlar bankanın yine internet bankacılık hizmetlerinden yada şubelerinden tekliflerini sunacaklar. En yüksek teklifi veren katılımcı aracı almaya hak kazanacak. Devir teslim işlemleri ise Halkbank şubesinden tamamlanacak.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI
Halkbank tarafından ilan edilen araç satışlarında fiyatlar aşağıda yer alan tabloda banka tarafından bildirildi. Bu tabloda yer alan satış fiyatları ilk teklif fiyatları olurken bazı modeller için teklifler verilmiş durumda.
HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI