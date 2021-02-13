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    ’den halka arz

    , enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzı çalışmalarına devam ediyor. , halka arzda konsorsiyum eş liderlerinin Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olduğunu açıkladı. Doğanlar Holding Başkanı , "Sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri, yenilenebilir enerji kaynakları. Bu alanda yaptığımız yeni yatırımlarla toplumun geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz" dedi.

    Biotrend’den halka arz

    Doğanlar Holding, enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzı çalışmalarına devam ediyor. , halka arzda konsorsiyum eş liderlerinin Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olduğunu açıkladı. Doğanlar Holding Başkanı Davut Doğan, "Sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri, yenilenebilir enerji kaynakları. Bu alanda yaptığımız yeni yatırımlarla toplumun geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Biotrend’den halka arz