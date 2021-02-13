Koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak bankaların çalışma saatlerinde de değişimler yaşanıyor. Banka şubelerinde bundan sonra çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi banka müşterilerine ulaştırıldı. Pandemi sürecinde bankalar vaka sayıları doğrultusunda pek çok değişiklik uyguladı. Son olarak pek çok banka tarafından müşterilerine yollanan mesajda çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi paylaştı. Bu bağlamda banka şubelerinde işleri olan vatandaşlar hangi bankanın saat kaçta açıldığını öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Haberimizin içerisinde çalışma saatlerini ve iletilen mesajları ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...

ZİRAAT BANKASI

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."