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    • Ekonomi
    • 13.02.2021 18:36
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    • 13.02.2021 18:36
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    lar kısıtlamaya ayak uydurdu çoğu kişi bilmiyor! İşleminiz geçe kalmasın! , , 'ta artık...

    lar kısıtlamaya ayak uydurdu işleminiz geçe kalmasın! Çoğu kişi bilmiyor! , , 'ta artık çalışma saatleri değişti. Aralık ayında vaka sayılarının artışına bağlı olarak bankalar çalışma saatlerini değiştirdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay bankalardan yeni açıklamalar peş peşe yapıldı ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan bu kararlar mesaj yoluyla vatandaşlara gönderildi. Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankalar yakın bir zaman zarfında müşterilerine SMS yoluyla yeni çalışma saatlerini duyurdu.

    Bankalar anında değiştirdi! İşleminiz geçe kalmasın...

    Koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak bankaların çalışma saatlerinde de değişimler yaşanıyor. Banka şubelerinde bundan sonra çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi banka müşterilerine ulaştırıldı. Pandemi sürecinde bankalar vaka sayıları doğrultusunda pek çok değişiklik uyguladı. Son olarak pek çok banka tarafından müşterilerine yollanan mesajda çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi paylaştı. Bu bağlamda banka şubelerinde işleri olan vatandaşlar hangi bankanın saat kaçta açıldığını öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Haberimizin içerisinde çalışma saatlerini ve iletilen mesajları ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.

    BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...

    ZİRAAT BANKASI

    "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

    GARANTİ BBVA

    "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

    QNB FİNANSBANK

    "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

    TEB

    "Değerli Müşterimiz, Şubelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta içi her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

    DENİZBANK

    "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız."

        HALKBANK

        "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

        VAKIFBANK

        "Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amacıyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."

        AKBANK

        "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

            DENİZBANK

            "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız."

            HSBC

            "Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

            ING BANK

            "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

                İŞ BANKASI

                "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

                YAPI KREDİ

                "2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
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