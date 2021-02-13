Koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak bankaların çalışma saatlerinde de değişimler yaşanıyor. Banka şubelerinde bundan sonra çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi banka müşterilerine ulaştırıldı. Pandemi sürecinde bankalar vaka sayıları doğrultusunda pek çok değişiklik uyguladı. Son olarak pek çok banka tarafından müşterilerine yollanan mesajda çalışma saatlerinin değiştiği bilgisi paylaştı. Bu bağlamda banka şubelerinde işleri olan vatandaşlar hangi bankanın saat kaçta açıldığını öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Haberimizin içerisinde çalışma saatlerini ve iletilen mesajları ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...
ZİRAAT BANKASI
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."
GARANTİ BBVA
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"
QNB FİNANSBANK
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"
TEB
"Değerli Müşterimiz, Şubelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta içi her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir."
DENİZBANK
"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız."