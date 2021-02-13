Hafta sonu güncel altın fiyatlarındaki son duruma odaklanıldı. Yatırımcıları tarafından anbean incelenen altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir göstererek düşmeye devam etti. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 411,40 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı. Peki, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|416,30
|416,50
|411,20
|411,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.743,00
|2.764,00
|2.710,00
|2.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|379,70
|383,70
|375,00
|379,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.681,00
|2.701,00
|2.648,00
|2.668,00
|Yarım Ziynet
|1.340,00
|1.350,00
|1.324,00
|1.334,00
|Çeyrek Ziynet
|670,00
|675,00
|662,00
|667,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 411,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 411,40 liradan işlem gördü.