Hafta sonu güncel altın fiyatlarındaki son duruma odaklanıldı. Yatırımcıları tarafından anbean incelenen altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir göstererek düşmeye devam etti. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 411,40 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı. Peki, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?