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    • Ekonomi
    • 12.02.2021 10:08
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    • 12.02.2021 13:38
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    SON DAKİKA: yıllık bazda yüzde 9 yükseldi! Bakan Varank'tan son dakika açıklaması

    Son dakika haberi: , 'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi. Ödemeler dengesi Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu. Son dakika gelişmesine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk." ifadelerini kullandı.

    AA
    Sanayi üretiminden sevindiren sonuç

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2020'de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış gösterdi.

    SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER


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        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

        Söz konusu ayda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 artış kaydetti. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,8 arttı.

            AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağı öngörülmüştü.

            TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama
            2017 3,4 4 6,4 8,7 5,2 7,2 14,8 9,6 14,9 8,7 9,8 13,8 9
            2018 11,7 9,5 7,4 5,8 5,9 2,2 5,1 1,8 -3,7 -6,3 -7 -9,9 1,3
            2019 -7,5 -5 -1,9 -3,9 -1,6 -3,5 -1,1 -3,9 3,4 3,9 4,9 9 -0,5
            2020 7,7 8,2 -1,6 -31,2 -19,4 0,5 4,7 10,7 8,2 10,4 11 9 1,6

            TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

            Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama
            2017 6,3 0,5 6,4 7,3 6,2 -2,1 29,4 7,8 18,3 11,4 9,9 10,7 9,1
            2018 12,5 9,4 6,6 4,3 6,5 2 7,5 -11,3 3,8 -4,8 -7 -9,9 1,1
            2019 -7,5 -5 -4,6 -1,2 -0,1 -9,5 -0,4 -1,7 4,1 2,8 4,1 10 -0,6
            2020 7,6 11,3 -0,9 -31,1 -30,5 17,7 -0,6 16,2 11,3 9,6 8,7 12,1
            2,2

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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 9 yükseldi! Bakan Varank'tan son dakika açıklaması