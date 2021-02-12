Girişimciliğin nirvanası! Türkiye'de bir ilki böyle yaptı! Antik Mısır'da varmış! Şimdi ise paraya para demiyor! Antik Mısır'da 'ölümsüzlük bitkisi' olarak bilinen aleo vera bitkisiyle tanışan Yılmaz, bitkinin metabolizmayı hızlandırdığını, sindirim sistemini iyileştirdiğini ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini öğrendi. Aleo veranın içindeki jeli yüzüne sürerek alerjilerinden kurtulan Nazlı Yılmaz, bitkinin başka insanlara da fayda sağlayacağı düşüncesiyle 2017 yılında açık alanda aleo vera yetiştirmeye başladı. Aloe Vera; özellikle cilde faydalı olan bazı içerikleri sayesinde kozmetik sektöründe oldukça değerli olan bir bitki özelliği taşımaktadır.
Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle ilk denemesinde birçok ürünü telef olan Yılmaz, hedefinden vazgeçmedi ve bir sera kiralayarak aleo vera üretmeye başladı. Şu an 3 farklı serada 7 bin 500 ürün yetiştiren Nazlı Yılmaz, aleo veradan jel ve sabun üretimine başladı. Birçok kozmetik firmasının dikkatini çekerek aleo vera jel ve yaprak satışı yapan Yılmaz'ın şimdiki hayali ise kendi kozmetik markasını yaratmak.
10 yıl kuru temizlemecilik yaptığını anlatan Nazlı Yılmaz, cildindeki alerjiler nedeniyle çok sayıda araştırma yaptığını belirterek, aleo veranın cilde çok faydalı olduğunu öğrendiğini aktardı.