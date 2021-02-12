2021 halka arz tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Halka arz olacak şirketler hangileri? Halka arz yapmak isteyen şirketlerden peş peşe SPK başvurusu geliyor. Selvi Gıda ve Naturelgaz gibi şirketlerin başvurusunun ardından bir şirket daha başvuruda bulundu. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ tarafından başvuru yapıldığı açıklandı.
BAŞVURU YAPILDI!
Hem bireysel hem kurumsal segmentte sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesi ile sektörün önde gelen markası olan Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.
Açıklamada "Paylarla ilgili herhangi bir yatırım kararının yatırımcının izahnameyi incelemesine dayalı olarak verilmesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi.
NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Konuyla ilgili olarak Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin yüzde 95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Naturelgaz) halka arzı ile ilgili olarak Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası tutarında artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz'da sahibi olduğumuz paylarımızdan 16.146.097,32 Türk Lirası nominal değerli 16.146.097,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.136.363 Türk Lirası nominal değerli 3.136.363 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir."
Sermeya Piyasası Kurulu'nun onay vermesi durumunda şirket aracı kurum ve halka arz tarihlerini açıklayacak. Hisse başı fiyatıda bu süreçte belli olacak.