Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|207,80
|190,30
|9,20
|Sasa Polyester
|33,86
|31,30
|8,18
|Alarko Holding
|11,34
|10,80
|5,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,08
|22,30
|3,50
|Deva Holding
|31,50
|30,50
|3,28
|Anadolu Grubu Holding
|29,54
|28,88
|2,29
|Pınar Süt
|26,18
|25,62
|2,19
|Aksa
|16,19
|15,93
|1,63
|Koza Madencilik
|18,27
|17,99
|1,56
|Akçansa
|20,32
|20,04
|1,40
|Halk GMYO
|3,64
|3,59
|1,39
|İpek Doğal Enerji
|14,68
|14,50
|1,24
|Enerjisa Enerji
|12,05
|11,92
|1,09
|Koza Altın
|137,90
|136,70
|0,88
|Koç Holding
|22,86
|22,68
|0,79
|Çimsa
|23,78
|23,60
|0,76
|Coca Cola İçecek
|76,15
|75,70
|0,59
|Turkcell
|16,63
|16,55
|0,48
|İş Bankası (C)
|6,40
|6,38
|0,31
|Garanti Bankası
|9,97
|9,94
|0,30
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|17,37
|18,15
|-4,30
|Yataş
|17,17
|17,73
|-3,16
|Odaş Elektrik
|4,01
|4,13
|-2,91
|Ege Gübre
|234,40
|241,20
|-2,82
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|1,42
|-2,82
|Tüpraş
|102,90
|105,80
|-2,74
|Kartonsan
|80,80
|82,95
|-2,59
|Çemtaş
|17,28
|17,73
|-2,54
|Net Holding
|4,15
|4,25
|-2,35
|Vestel
|27,52
|28,16
|-2,27
|Bera Holding
|25,80
|26,38
|-2,20
|Doğan Holding
|3,59
|3,67
|-2,18
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,54
|37,34
|-2,14
|Good-Year
|9,49
|9,69
|-2,06
|Doğuş Otomotiv
|35,66
|36,40
|-2,03
|Tat Gıda
|11,41
|11,64
|-1,98
|Akiş GMYO
|3,66
|3,73
|-1,88
|TAV Havalimanları
|22,08
|22,50
|-1,87
|Hektaş
|26,60
|27,10
|-1,85
|Tekfen Holding
|17,57
|17,89
|-1,79
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.573
|-0,26
|BIST SINAİ
|2.625
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.177
|-0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.093
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.105
|-0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.017
|-0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.129
|-0,46
|BIST METAL ANA
|4.518
|-1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.883
|-0,25
|BIST MADENCİLİK
|1.905
|1,09
|BIST HİZMETLER
|1.217
|-0,68
|BIST ELEKTRİK
|101
|-1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.650
|-0,89
|BIST TURİZM
|399
|-0,84
|BIST TİCARET
|3.529
|-1,17
|BIST İLETİŞİM
|423
|0,34
|BIST SPOR
|951
|-1,17
|BIST İNŞAAT
|1.594
|-0,98
|BIST MALİ
|1.643
|-0,33
|BIST BANKA
|1.487
|-0,21
|BIST SİGORTA
|6.687
|-1,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.216
|2,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.437
|-0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|750
|-0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|2.082
|-0,22
|BIST BİLİŞİM
|951
|0,53
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.344
|-0,71