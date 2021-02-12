Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 207,80 190,30 9,20 Sasa Polyester 33,86 31,30 8,18 Alarko Holding 11,34 10,80 5,00 Kordsa Teknik Tekstil 23,08 22,30 3,50 Deva Holding 31,50 30,50 3,28 Anadolu Grubu Holding 29,54 28,88 2,29 Pınar Süt 26,18 25,62 2,19 Aksa 16,19 15,93 1,63 Koza Madencilik 18,27 17,99 1,56 Akçansa 20,32 20,04 1,40 Halk GMYO 3,64 3,59 1,39 İpek Doğal Enerji 14,68 14,50 1,24 Enerjisa Enerji 12,05 11,92 1,09 Koza Altın 137,90 136,70 0,88 Koç Holding 22,86 22,68 0,79 Çimsa 23,78 23,60 0,76 Coca Cola İçecek 76,15 75,70 0,59 Turkcell 16,63 16,55 0,48 İş Bankası (C) 6,40 6,38 0,31 Garanti Bankası 9,97 9,94 0,30

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 17,37 18,15 -4,30 Yataş 17,17 17,73 -3,16 Odaş Elektrik 4,01 4,13 -2,91 Ege Gübre 234,40 241,20 -2,82 İhlas Gayrimenkul 1,38 1,42 -2,82 Tüpraş 102,90 105,80 -2,74 Kartonsan 80,80 82,95 -2,59 Çemtaş 17,28 17,73 -2,54 Net Holding 4,15 4,25 -2,35 Vestel 27,52 28,16 -2,27 Bera Holding 25,80 26,38 -2,20 Doğan Holding 3,59 3,67 -2,18 Tofaş Oto Fabrikası 36,54 37,34 -2,14 Good-Year 9,49 9,69 -2,06 Doğuş Otomotiv 35,66 36,40 -2,03 Tat Gıda 11,41 11,64 -1,98 Akiş GMYO 3,66 3,73 -1,88 TAV Havalimanları 22,08 22,50 -1,87 Hektaş 26,60 27,10 -1,85 Tekfen Holding 17,57 17,89 -1,79

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: