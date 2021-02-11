'Trafik güvenliği öncelikli konumuz’

İÇIŞLERI Bakanlığı tarafından 2012 yılında üzerinde çalışılmaya başlanılan ve geride kalan süre içinde büyük başarı elde edilen Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda yeni bir döneme geçildi. Sigorta sektörü de öncelikli paydaşlardan biri olarak söz konusu strateji ve eylem planına desteğini ilk günden bu yana sürdürürken, sigorta şirketlerinin çatı kurumu Türkiye Sigorta Birliği, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği sebebiyle plaketle onurlandırıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye Sigorta Birliği adına plaketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Atilla Benli, "Cumhurbaşkanımız'ın büyük önem verdiği, İçişleri Bakanlığımız'ın da uzun yıllardır sürdürdüğü ve büyük başarı elde ettiği trafik güvenliği konusu sigorta sektörümüzün de en öncelikli konularından" dedi.

SOSYAL PROJELERE KATKI

Türkiye Sigorta Birliği çatısı altındaki tüm şirketler ve sektör paydaşlarıyla birlikte yetkili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde trafikteki can ve mal kayıplarını azaltmaya yönelik sosyal projeleri desteklemenin gururunu yaşadıklarının altını çizen Benli, şöyle konuştu: "Ülkemiz, İçişleri Bakanlığımız'ın 2012 yılında Cumhurbaşkanımız'ın liderliğiyle trafik güvenliği konusunda çıktığı yolda birçok sektör ve kurumla birlikte yoğun şekilde çalışarak trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmada yüzde 50 düşüş hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu."

'ÖNLEMLER İLE KAZALAR AZALDI'

Hayata geçirilen önlemler ve artırılan cezaların trafik kazalarının azalmasında büyük rol oynadığını belirten Benli, şöyle devam etti: "Aynı şekilde ulaşım altyapımızın büyük yatırımlarla hızla modernleştirilmesi de ölümlü trafik kazaların azaltılmasında belirgin bir azalışa etken olurken, bilinçlendirme çalışmalarına da büyük önem veren İçişleri Bakanlığımız 7'den 77'ye toplumun tüm kesimlerine ulaşacak projeler hayata geçirdi."

'ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORUZ'

Benli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Cumhurbaşkanımız'ın imzasıyla 2011'de yayımlanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'na ilişkin genelgeyle kazaların insan hayatına olumsuz etki eden nedenlerin başında geldiği belirtilerek, bu durumun trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde sistematik biçimde çalışmalarını zorunlu kıldığının altı çizildi. TSB olarak tüm paydaşlarımızla birlikte biz de Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde trafik güvenliği konusunda üzerimize düşen görevleri eksiksiz şekilde yapmaya devam edeceğiz."