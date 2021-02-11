Sosyal medya atılımı

Dijital donüşümle beraber sosyal medyanın şirketlerin kurumsal itibarları ve pazarlama faaliyetleri için temel ihtiyaçları haline geldiğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta şirketlerinin de sosyal medyayı daha aktif kullandıklarını kaydetti. Pamukçu, şunları söyledi:

"Kişilerin sektorümüzle ilgili beklentilerini, sorunlarını, şirketimize ve sigortacılığa bakışlarını daha iyi anlamak için sürekli dinliyor ve cozümler üretiyoruz. Sosyal medya, dünya çapında ciddi bir yönlendirici haline geldi. Bu doğrultuda sosyal medyanın stratejik planlamaya dahil edilmesi ve sosyal medya yönetiminin şirket kültür ve değerlerinin bir parçası olması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Bunların yanında, oto dışı sigorta alanında kişilere farklı ürünlerle dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Urünlerimizin online tanıtımı ve satışı için sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyor, sosyal medya kampanyaları düzenliyoruz. Sosyal medya tanıtımlarında sadece sigorta ürünleri değil, iyi yaşam tarzı için öneriler sunuyoruz."