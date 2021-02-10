5 MİLYAR DOLARLIK ÇİN HAMLESİ

Yeni demiryolu seferi ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye, Çin'le bu yıl 5 milyar dolarlık ticaret için rotayı çizdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Çin'de daha güçlü yer alabilmesi ve iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, reklam çalışmaları yapılacağını söyledi.