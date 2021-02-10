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    , Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından dördüncü sondaj gemisini alıyor

    , denizlerdeki sondaj faaliyetlerini artırmak i Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü sondaj gemisini alıyor. 'ten ette Dolphin isimli sondaj gemisini satın almak için ön anlaşma yapıldı. Gemi derin deniz sondaj gemilerinin efsanesi olarak tanımlanıyor.

    Dördüncü gemi yolda

    Türkiye, denizlerdeki sondaj faaliyetlerini artırmak için Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü sondaj gemisini alıyor. Norveç'ten Bolette Dolphin isimli sondaj gemisini satın almak için ön anlaşma yapıldı. Gemi derin deniz sondaj gemilerinin efsanesi olarak tanımlanıyor.

    İHRACAT TRENİ RUSYA'YA VARDI
    Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Rusya'daki varış noktasına ulaştı. 29 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Bakü-Tiflis- Kars (BTK) rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesi'ne vardı.

    PROMOSYONU 1.600 TL YAPTI
    TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla SGK emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri maaşına göre 1.000, 1.300, 1.600 lira nakit promosyon alabilecek.

        5 MİLYAR DOLARLIK ÇİN HAMLESİ
        Yeni demiryolu seferi ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye, Çin'le bu yıl 5 milyar dolarlık ticaret için rotayı çizdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Çin'de daha güçlü yer alabilmesi ve iki ülke arasında tarım ürünleri ticaretinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, reklam çalışmaları yapılacağını söyledi.
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        Haberler Ekonomi Türkiye, Fatih, Yavuz ve Kanuni’nin ardından dördüncü sondaj gemisini alıyor