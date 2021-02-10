Türkiye, denizlerdeki sondaj faaliyetlerini artırmak için Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü sondaj gemisini alıyor. Norveç'ten Bolette Dolphin isimli sondaj gemisini satın almak için ön anlaşma yapıldı. Gemi derin deniz sondaj gemilerinin efsanesi olarak tanımlanıyor.
İHRACAT TRENİ RUSYA'YA VARDI
Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Rusya'daki varış noktasına ulaştı. 29 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok treni, Bakü-Tiflis- Kars (BTK) rotası üzerinden Moskova yakınlarındaki Kaluga Bölgesi'ne vardı.
PROMOSYONU 1.600 TL YAPTI
TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla SGK emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine yönelik yeni kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri maaşına göre 1.000, 1.300, 1.600 lira nakit promosyon alabilecek.