Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ocak ayı itibarı ile zam yapıldı! Aylık ödeme miktarı 914 TL'ye çıktı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Başvuranlar yararlanıyor. Başvuru yapanlara 'başvuru alındı' belgesi veriliyor ve başvurular en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılıyor. Nüfusu 83.6 milyon olan Türkiye'deki engelli vatandaşların sayısı ise 10 milyona yakın. Devlet, engelli vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak için sosyal yardımları artırarak sürdürüyor. Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor.
Orana göre
Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yeni yıl zamlarıyla birlikte 1 Ocak 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar her ay 609.61 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ise her ay 914.41 lira ödeniyor. 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olanlara bu maaş veriliyor.
Kimler yararlanır?
Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, SGK'dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az (2021 yılı için 852.53 lira) olan engelliler yararlanıyor.