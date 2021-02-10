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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 09:25
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    • 10.02.2021 09:25
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    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ocak ayı itibarı ile zam yapıldı! Aylık ödeme miktarı 914 TL'ye çıktı

    Ocak ayı itibarı ile zam yapıldı! Aylık ödeme miktarı 914 TL'ye çıktı. Yaşlı ve engellilere yönelik birtakım hizmetler veriliyor. Evde bakım için de maddi destek sağlanıyor. Ayrıca engelliler için bakım olanağı da sağlanmakta geçici personel de eve gönderiliyor. Engelli maaşları için asgari ücretin aylık net tutarı üçte birinden daha az geliri olan kişilere aylık bağlanıyor. 2022 Sayılı Kanun kapsamında engellilik oranına göre 2021 yılında geri ödemesiz, prim şartı da aramadan 609.61 lira ile 914 lira arasında aylık ödeme yapılıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor.

    Para desteği yapılıyor! Zam geldi, aylık 914 TL

    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ocak ayı itibarı ile zam yapıldı! Aylık ödeme miktarı 914 TL'ye çıktı. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Başvuranlar yararlanıyor. Başvuru yapanlara 'başvuru alındı' belgesi veriliyor ve başvurular en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılıyor. Nüfusu 83.6 milyon olan Türkiye'deki engelli vatandaşların sayısı ise 10 milyona yakın. Devlet, engelli vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak için sosyal yardımları artırarak sürdürüyor. Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor.

    Orana göre

    Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yeni yıl zamlarıyla birlikte 1 Ocak 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar her ay 609.61 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ise her ay 914.41 lira ödeniyor. 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olanlara bu maaş veriliyor.



    Kimler yararlanır?

    Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, SGK'dan bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az (2021 yılı için 852.53 lira) olan engelliler yararlanıyor.

        Sosyal zamlar ne kadar oldu?

        Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara 2020'nin ikinci yarısında aylık 851 lira yardım yapıldı. Bu tutar ocak itibarıyla 913 liraya (üç aylık 2.739 lira) çıktı.
        Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım da 567 liradan 608 liraya yükseldi.

        18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 567 liradan 608 liraya çıktı.

        Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.315 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.504 lira; yüzde 55'in üzerinde olanlara ise 1. 675 lira ödenecek.

        Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 852 liradan az olması gerekiyor.



        Başvuru nereye ve nasıl yapılır?

        Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımından faydalanmanız için ikametgahın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na dilekçe ve nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekiyor. Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmiyor.

        Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından 'başvuru alındı' belgesi veriliyor. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılıyor.

        2021 şubat ayı engelli ne zaman hesaplara yatacak:

        2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 şubat engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Ocak engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

        Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

            Engelli maaşı alma şartları

            Engelli aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen engelli maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda engelli maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli aylığı bağlanacaktır.

            Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre "engelli" (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

            kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

            sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

            nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

            mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

            her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

            bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar,
            bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

            2021 engelli maaşı başvurusu için gerekli belgeler neler:

            2021 yılında engelli maaşı almak isteyenler engelli maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor. Evrakların en önemlisi ise, sağlık kurulundan engel yüzdesini gösteren rapor geliyor.

            İşte engelli aylığı başvuru şartları...

            2 tane vesikalık fotoğraf

            Fakirlik kağıdı

            Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

            Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt

            Mal bildirimi

            Dilekçe

            Sağlık kurulundan alınan bir rapor


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