Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ocak ayı itibarı ile zam yapıldı! Aylık ödeme miktarı 914 TL'ye çıktı

Engelli maaşı alma şartları

Engelli aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen engelli maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda engelli maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli aylığı bağlanacaktır.

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre "engelli" (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar,

bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.