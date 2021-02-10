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    • Ekonomi
    • 10.02.2021 12:11
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    • 10.02.2021 12:11
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    Heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından merakla incelenmeye başlandı. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM şubelerinde Sevgililer Günü temalı ürünler ön plana çıkıyor. Kalp desenli hem erkekler hem de kadınlar için hediye seçenekleri yer alıyor. haberimizin içeriğinde yer alıyor, inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    10 Şubat 2021 BİM kataloğu | BİM Sevgililer Günü ürünleri 2021

    10 Şubat 2021 BİM kataloğu gündemde büyük ilgi görüyor ve vatandaşlar inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM aktüel ürünler Salı ve Cuma günleri satışa çıkıyor ve yoğun ilgi görüyor, peki bu kez neler var? Yaklaşan Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar sizleri bekliyor. Marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte markete gitmeden önce güncel BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

    BİM 10 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Comfort Family
    Jakarlı Kadın Atlet
    • S-M/L-XL

    Comfort Family
    3'lü Kadın Soket Çorap

        Prize
        Vücut Spreyi
        • 160 ml

        Feast
        Dondurulmuş Kalpli Cheesecake
        • 6x80 g

        Coca Cola
        Şekersiz Kola
        • 6x250 ml

            Golden Rose
            Maskara Full Volume Mystic Romance

            Naturalove
            Kolye
            • Işık yansıtıldığında taş içerisinde 100 dilde Seni Seviyorum yazısı gözükmektedir

            Işıl 500 ml
            Sıvı Sabun
            • • Avakado
            • • Papaya

                Dermokil
                Kil Maskesi
                • 75 ml

                Marmara Barber
                Parfümlü Kolonya
                • Cam Şişe
                • 250 ml

                Bio Smile
                Organik Diş Macunu
                • Nane&Hindistan Cevizi&Aloe Vera
                • Nane&Papatya&Aloe Vera
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                Haberler Ekonomi 10 Şubat 2021 BİM kataloğu | BİM Sevgililer Günü ürünleri 2021