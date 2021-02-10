10 Şubat 2021 BİM kataloğu | BİM Sevgililer Günü ürünleri 2021

10 Şubat 2021 BİM kataloğu gündemde büyük ilgi görüyor ve vatandaşlar inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM aktüel ürünler Salı ve Cuma günleri satışa çıkıyor ve yoğun ilgi görüyor, peki bu kez neler var? Yaklaşan Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar sizleri bekliyor. Marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte markete gitmeden önce güncel BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.