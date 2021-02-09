Ülkemizde çalışan herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor.
Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım.
Yaş da işe giriş tarihine göre belirleniyor.
Ülkemizde çalışan herkesin hayali emeklilik. Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor.
Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım.
Yaş da işe giriş tarihine göre belirleniyor.
Primin ise yine işe giriş tarihine göre günlük olarak ödenmesi gerekiyor.
Primi isterseniz birisine ait işyerinde çalışarak, isterseniz kendi işyerinizi açarak ya da bir şirkete ortak olarak veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.
Bir de isteğe bağlı sigorta sistemi var.
Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş, primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor.
İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabiliyor.
BAŞVURMAK KOLAY
İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay.
En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli.
İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor.
Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor.
Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.
Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor.
Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor.
Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor.
Bu yıl için en düşük prim aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.
HASTANE ÜCRETSİZ
İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.
Üstelik sadece kendileri değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor.
İsteğe bağlı sigorta yaptırmayan çalışmayanlar GSS primi ödüyor.
İŞTE ŞARTLARI
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
Kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı almıyor olmak,
İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak,
Her ay prim ödemek,
Türkiye'de ikamet etmek.