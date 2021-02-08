Yükselişi durmuyor! Elon Musk işaret fişeğini yaktı! Dogecoin kaç TL, ne kadar oldu?

Açıklama, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin, Ether, Ripple'ın XRP'si başta olmak üzere birçok popüler kripto para biriminde, yüksek değer artışıyla yansıyan sosyal medya kampanyasının ardından geldi.

Bu operasyonun açıklanmasının ardından kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, 42,891.03 dolar ile yeni rekor düzeye kadar tırmandı. Musk ay başında yaptığı açıklamada, "iyi birşey" diye nitelendirdiği, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in, "ana akımın dikkatii çekmeye" hazır olduğunu ifade etti.

Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine birime yönelik ilgi hızla yükselmişti. Musk, ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse platformundaki konuşmasında, "Bitcoinin geleneksel finans tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde olduğunu düşünüyorum" dedi ve diğer kripto para birimlerine ilişkin güçlü bir fikir sahibi olmadığını vurguladı.