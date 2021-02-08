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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 20:40
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    • 08.02.2021 20:40
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    Yükselişi durmuyor! Elon Musk işaret fişeğini yaktı! kaç TL, ne kadar oldu?

    Yüzde 800'ün üzerinde yaptığı yükselişle dünyada gündem olan kripto para birimi yükselişi hız kesmiyor. Son 24 saatte yüzde 24.40 artış yaşayan Dogecoin'e Elon Musk eli değdi. Ünlü isim Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dogecoin piyasasını hareketlendirdi. Peki oldu? ?

    takvim.com.tr
    Yükselişi durmuyor! Elon Musk işaret fişeğini yaktı! Dogecoin kaç TL, ne kadar oldu?

    Dogecoin kaç TL? Dogecoin ne kadar oldu? Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla piyasaları alt üst eden Elon Musk yaptığı son paylaşımla Dogecoin'i uçuşa geçirdi. Kripto para birimi Dogecoin düşüş eğilimine girmeden yükselişine devam ediyor. Elon Musk'ın yeni hedefi, GameStop ie Bitcoin'in ardından Dogecoin oldu. Peki Dogecoin kaç TL?

    DOGECOIN NE KADAR OLDU?

    Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan yeniden ilk 10 arasında tırmandı. Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

    Dogecoin, son 24 saatte yüzde 24.40 artışla 0.07 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 91.04 düzeyine taşıdı.

    Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin ise, hafta sonunda aştığı 39,000 dolar sınırının altına döndü.

    DOGECOİN YENİDEN İLK 10 ARASINA GİRDİ

    Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphopçı Snoop Dogg'un peş peşe paylaşımlarıyla Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan, kripto para birimleri içinde tekrardan ilk 10 arasına tırmandı.

        Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

        İVMESİNE DEVAM EDİYOR!

        Son yedi gün içinde DOGE fiyatı kısmen Elon Musk ve bireysel yatırımcıların WallStreetBets hareketiyle yaratılan ivmeden yararlanarak 1 dolara ulaşmasına yardımcı olmak için başlattığı kampanya sayesinde %88'in üzerinde arttı.

        Elon Musk'ın yorumları, kripto para birimi türev platformu BitMEX'in Dogecoin perpetual swap sözleşmelerini başlattığı ve yatırımcıların kripto para biriminin fiyatı üzerinde uzun veya kısa pozisyonlar aracılığıyla spekülasyon yapmasına izin verdiği bir zamanda geldi.

        BITCOIN REKORA KOŞUYOR

        Elektrikli araç üreticisi Tesla, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı. Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission – SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.

            Açıklama, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin, Ether, Ripple'ın XRP'si başta olmak üzere birçok popüler kripto para biriminde, yüksek değer artışıyla yansıyan sosyal medya kampanyasının ardından geldi.

            Bu operasyonun açıklanmasının ardından kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, 42,891.03 dolar ile yeni rekor düzeye kadar tırmandı. Musk ay başında yaptığı açıklamada, "iyi birşey" diye nitelendirdiği, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in, "ana akımın dikkatii çekmeye" hazır olduğunu ifade etti.

            Musk, geçen günlerde Twitter profilindeki biyografi kısmına yalnızca "Bitcoin" yazmış, bunun üzerine birime yönelik ilgi hızla yükselmişti. Musk, ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse platformundaki konuşmasında, "Bitcoinin geleneksel finans tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde olduğunu düşünüyorum" dedi ve diğer kripto para birimlerine ilişkin güçlü bir fikir sahibi olmadığını vurguladı.
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