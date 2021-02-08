Yükselişi durmuyor! Elon Musk işaret fişeğini yaktı! Dogecoin kaç TL, ne kadar oldu?

Dogecoin kaç TL? Dogecoin ne kadar oldu? Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla piyasaları alt üst eden Elon Musk yaptığı son paylaşımla Dogecoin'i uçuşa geçirdi. Kripto para birimi Dogecoin düşüş eğilimine girmeden yükselişine devam ediyor. Elon Musk'ın yeni hedefi, GameStop ie Bitcoin'in ardından Dogecoin oldu. Peki Dogecoin kaç TL?
DOGECOIN NE KADAR OLDU?
Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan yeniden ilk 10 arasında tırmandı. Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.
Dogecoin, son 24 saatte yüzde 24.40 artışla 0.07 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 91.04 düzeyine taşıdı.
Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin ise, hafta sonunda aştığı 39,000 dolar sınırının altına döndü.
DOGECOİN YENİDEN İLK 10 ARASINA GİRDİ
Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Tesla CEO'su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss'ten Gene Simmons ve ünlü hiphopçı Snoop Dogg'un peş peşe paylaşımlarıyla Dogecoin, geçen ay sonunda döndüğü alt sıralardan, kripto para birimleri içinde tekrardan ilk 10 arasına tırmandı.