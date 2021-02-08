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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 09:50
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    • 08.02.2021 09:50
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    Emekliye beşi bir yerde! Aile yardımı, intibak, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım! Emeklilerin bayram ikramiyesine zam geldi mi?

    Emekliye beşi bir yerde! Aile yardımı, intibak, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım! Milyonlarca emeklinin gözü Mart'ta toplanması beklenen 'na (KPDK) ve Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi. Emeklilere yönelik özellikle 5 talebin bu toplantılara taşınması bekleniyor. Öte yandan bilindiği gibi Ocak ayında zamlı maaş alan emekliler, devlet tarafından sağlanan ikramime ile müjdeye sahip oldu. Bilindiği gibi her yıl bayramlardan önce iki kere sağlanan ikramiye, emekli hesaplarına yatırılmakta.Herkesin bildiği gibi 3 aylara az bir zaman kaldığı bugünlerde emekliler, dikkatlerini ikramiyelere çevirdi. İşte konu üzerine o haberimiz…

    takvim.com.tr
    Aile yardımı, intibak, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım...

    Mart'ta KPDK toplantısının, Ağustos'ta da toplu sözleşmenin yapılacak olması, memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırdı. Aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil taleplerinde karar bekleniyor. Bu buluşmalarda hem memurların hem de memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarında yapılacak iyileştirmeler masaya yatırılacak. Emeklilere yönelik özellikle 5 talebin bu toplantılara taşınması bekleniyor. Ayrıca her sene devlet tarafından iki kere ikramiye veriliyor. Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde emekliler, her ikisinden de 1,000'er lira olmak üzere 2,000 Türk Lirası almakta. Pek çok emekli, şimdiden 2021 ikramiye tarihlerini takip etmeye başlamış durumda.

    İŞTE TALEPLER

    ● Emeklilere de aile yardımı verilsin.

    ● Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

    ● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilsin.

    ● Emekli memurlar, kamu tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

    ● Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar GSS'den yararlandırılsın.

    EŞ İÇİN 376 TL ÇOCUĞA 42,45 TL

    Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor.

    Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.

    Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak.

    Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.


        Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Verilecek?

        Her sene devlet tarafından iki kere ikramiye veriliyor. Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde emekliler, her ikisinden de 1,000'er lira olmak üzere 2,000 Türk Lirası almakta. Pek çok emekli, şimdiden 2021 ikramiye tarihlerini takip etmeye başlamış durumda.

        Emekliler, zamanlı maaşlara ilave olarak ek gelir alacak. Bilindiği gibi geçen yıl, Covid-19 sebebiyle bayram ikramiyeleri de erken verilmişti. Birçok emekli, 2021 yılındaki tarihleri de beklemeye başladı.

        Ramazan Bayramı, bu yıl 13 – 15 Mayıs arasında bulunmakta. Erken ödeme kararı verilmezse Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin de 10 – 12 Mayıs arasında yapılması beklenmekte.20 – 23 Mayıs arasında denk düşen Kurban Bayramında ise ilgili ödemelerin 12 – 19 Temmuz arasında olması beklenmekte. Lâkin kesin tarihler, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından ilan edilecektir.

        Yeni Emekliler

        Peki, yeni emekli olanlar bundan yararlanabilecek mi? Birçok emekli, bu soruyu da araştırmakta. Yeni emekli olan vatandaşlar da söz konusu ikramiyeden fayda görebilecek. Emekli aylığı Mayıs sonuna dek bağlanan kişiler, bu yıl her iki bayram ikramiyesinden de faydalanabilecek.Emekli aylığı Temmuz sonuna dek bağlanan vatandaşlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek.

            Zam Yapılacak Mı?

            Yapılan son dakika açıklaması ile beraber; emekli vatandaşlara verilen ikramiyenin %25 oranında arttırılacağı ifade edildi. Yeni emekli ikramiyelerinde durumun şu şekilde olması bekleniyor;Eski emekli ikramiyeleri 1000 TL olmak üzere her yıl 2 kere hesaplara yatırılmaktaydı. Gelecek olan yeni zam ile beraber; vatandaşlara ödenecek yeni emekli ikramiyelerin tutarı 1.250 TL olacak. Emekli vatandaşlar, yılda iki kere toplamda 2.500 TL ikramiye elde edecekler.
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            Haberler Ekonomi Emekliye beşi bir yerde! Aile yardımı, intibak, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım! Emeklilerin bayram ikramiyesine zam geldi mi?