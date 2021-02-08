Emekliye beşi bir yerde! Aile yardımı, intibak, sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım! Emeklilerin bayram ikramiyesine zam geldi mi?



Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Verilecek?

Her sene devlet tarafından iki kere ikramiye veriliyor. Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde emekliler, her ikisinden de 1,000'er lira olmak üzere 2,000 Türk Lirası almakta. Pek çok emekli, şimdiden 2021 ikramiye tarihlerini takip etmeye başlamış durumda.

Emekliler, zamanlı maaşlara ilave olarak ek gelir alacak. Bilindiği gibi geçen yıl, Covid-19 sebebiyle bayram ikramiyeleri de erken verilmişti. Birçok emekli, 2021 yılındaki tarihleri de beklemeye başladı.