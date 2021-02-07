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    • Ekonomi
    • 07.02.2021 17:11
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    • 07.02.2021 17:11
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    Yarın başlıyor! - arası tam 40 dakika kısalacak!

    - Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı test sürüşleri yarın başlayacak. Proje Konya, Karaman ve 'yi birbirine bağlayacak. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi de 35 dakikaya düşecek.

    Yarın başlıyor! Süre 40 dakika kısalacak!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , geçen hafta yaptığı açıklamada - YHT hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek 8 Şubat'tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

    2014 yılında temeli atılan Konya- Karaman- projesinin Konya- Karaman etabının test sürüşleri yarın başlayıp, 3 hafta sürecek. Mayıs ayı sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak.

    Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesi kapsamında Karaman, , ve illeri hızlı demir yolu ağlarına bağlanmış olacak.

    Hat işletmeye açıldıktan sonra Karaman'dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden veya 'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek.

    Konya- Karaman hattı arasında 21 araç alt geçit, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

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    Haberler Ekonomi Yarın başlıyor! Konya- Karaman arası tam 40 dakika kısalacak!