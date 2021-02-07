Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli dayanak bulunmaktadır. takviyeler belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle veya direk olarak vatandaşlara takviye için uygulanmaktadır. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından parasal yüklerine az da olsa katkı sağlamak ismine devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Çocuk yardım parası, evlat sahibi olmak isteyen ailelerin doğum ardından maddi yüklerine az da olsa katkı sağlamak adına devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Aktif olarak çalışan annelerin doğum yapmalarının ardından mecburi izne ayrılmaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu süre zarfında, SGK doğum yapan annelere doğum parası vermektedir.
Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır.
-Annenin ilk çocuğunun olması durumunda 300 TL şeklinde ödenmektedir
-Annenin ikinci çocuğunun olması durumunda 400 TL şeklinde ödenmektedir
-Annenin üçüncü çocuğunun olması durumunda 600 TL şeklinde ödenmektedir
-3 çocuktan sonra olan her çocuk için 600 TL yardım sağlanmaktadır.
Doğum Yardımı Nasıl Alınır?
Yardıma muhtaç ailelere, ikiz üçüz gibi çoklu doğum sonrası 0-24 ay arası çocukların bakımları için çocuk başına 150 TL ödeme yapıyor ve bu ödemeler 2 ayda bir defa yapılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürmektedir.