Şartlı Eğitim Desteği Nedir? Nasıl Alınır?

Bir diğer adı şart eğitim yardımı olan Şartlı Eğitim Desteği'nde ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL, liseye giden kız çocukları için aylık 60 TL, erkek çocukları için 50 TL'dir.Ödemeler iki aylık olarak PTT hesaplarına yapılır. Yardımdan faydalanabilmek için hanede yaşaya hiç kimsenin SGK kaydının olmaması gerekir.

Kadınlar için Muhtaç Aylığı Nasıl Alınır?

Eşleri vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlar için aylık 275 TL ödeme yapılır. Ödemeler 2 ayda bir defa olmak üzere toplam 550 TL tutarında yapılır.Elektrik Desteği Nasıl Alınır?Kronik rahatsızlığı nedeni ile cihaza bağlı olarak yaşayan hastalar elektrik desteği alabilir. Elektrik faturasının 200 TL'ye kadarlık kısmı devlet tarafından karşılanır.