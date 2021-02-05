Bankalardan flaş önlem planı! Detayları belli oldu!

Önlem planı, kritik fonksiyonların sürdürülebilmesi için özkaynak ve likidite tedbirlerinin yanı sıra, iç ve dış kaynak önlemleri, acil durum fonlama kaynakları ve piyasada ortaya çıkabilecek olumsuz tepkilerin yönetilmesine ilişkin stratejileri de içerecek.
Büyüklüğü, bilanço yapısı ve finansal sistem içindeki rolü bakımından kritik konumdaki bankaların, olası bir mali bozulmaya karşı hazırlayacakları önlem planlarının detayları belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), geçen sene Bankacılık Kanunu'na eklenen madde kapsamında hazırladığı taslak yönetmeliğe göre, "sistemik önemli" olarak belirlenen bankaların hazırlayacakları önlem planlarında, kritik fonksiyonlar, kritik hizmetler belirlenecek, stratejik analiz, iletişim ve kamuya açıklama, hazırlık önlemleri gibi bölümler yer alacak.