Bankalardan flaş önlem planı! Detayları belli oldu!

Yükümlülüklerin, herhangi bir temerrüt hali veya derecelendirme notu düşüşü gibi bir olaya yol açmaksızın yeniden yapılandırılması için de çalışma yapılacak. Önlem planlarında ödeme, mutabakat ve takas sistemi gibi finansal piyasa altyapısı ile bilgi sistemleri ve insan kaynakları unsurlarına da dikkat edilecek.