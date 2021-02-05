Bu hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı derecedeki düşüş herkesin dikkatini çekti. Fiyatlarda yaşanan düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Dün altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin liraya düştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|421,50
|421,70
|410,00
|410,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.778,00
|2.799,00
|2.702,00
|2.723,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|385,00
|389,00
|374,00
|379,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.715,00
|2.735,00
|2.641,00
|2.661,00
|Yarım Ziynet
|1.358,00
|1.368,00
|1.321,00
|1.331,00
|Çeyrek Ziynet
|679,00
|684,00
|660,00
|665,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.