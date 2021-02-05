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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 08:48
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    • 05.02.2021 08:48
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    , gram, cumhuriyet, çeyrek ne kadar? Düşüş süratlendi tepetaklak oluyor! 19 lira aniden

    Aşırı bir düşüş eğilimi gösteren sabah saatleriyle birlikte büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı. Ayrıca altın piyasasında, en düşük 414 bin 600 lirayı, en yüksek ise 423 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 415 bin liradan kapattı. İşte , gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarında son durum...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Bu hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı derecedeki düşüş herkesin dikkatini çekti. Fiyatlarda yaşanan düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Dün altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin liraya düştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 421,50 421,70 410,00 410,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.778,00 2.799,00 2.702,00 2.723,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 385,00 389,00 374,00 379,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.715,00 2.735,00 2.641,00 2.661,00
    Yarım Ziynet 1.358,00 1.368,00 1.321,00 1.331,00
    Çeyrek Ziynet 679,00 684,00 660,00 665,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 415 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 414 bin 600 lirayı, en yüksek ise 423 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 415 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 415 milyon 994 bin 265,92 lira, işlem miktarı ise 995,93 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 443 milyon 441 bin 447,77 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ, ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ şeklinde sıralandı.

        ALTIN 1,800 DOLARIN DA ALTINA GERİLEDİ

        ABD ekonomisindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olacağına ilişkin iyimserliğin büyümesiyle doların güçlenmesinin, altın fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor. ABD ekonomisindeki iyileşmeye ilişkin verilerin açıklanmasının ardından, 1,840 doların üzerinden inişe geçen altının ons fiyatı, 1,800 doların da altına geriledi.

            Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.04 doları gören Brent petrol de bu düzeylere yakın işlem görüyor.

            OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.29 artışla 58.84 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,

            - altın yüzde 2.35 düşüşle 1,789.94 dolar,

            - gümüş yüzde 2.25 düşüşle 26.22 dolar,

            - bakır yüzde 1.24 artışla 7,848.00 dolar,

            - platin yüzde 0.51 düşüşle 1,097.96 dolar,

            - paladyum yüzde 0.55 artışla 2,289.33 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 679 liraya, Cumhuriyet altını da 2,702 liraya geriledi.

                Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Aralık ayındaki 108.6 düzeyinden, Ocak ayında 113.3'e yükseldi.

                FAO hububat fiyatları endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 7.1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.2 arttı.

                Analistlere göre, fiyatlardaki yükselişte Çin'in artan ithalatına karşılık, ABD'deki üretimin azalması etkili oldu.
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Düşüş süratlendi tepetaklak oluyor! 19 lira aniden