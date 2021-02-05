Bu hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı derecedeki düşüş herkesin dikkatini çekti. Fiyatlarda yaşanan düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Dün altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin liraya düştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?